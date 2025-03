NETGEM : Netgem s'appuie sur l'IA générative pour élargir son offre de services aux éditeurs de média en s'associant à la société Bary

Paris, le 19 Mars 2025

Netgem annonce une expansion stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) à travers son activité dédiée aux services aux éditeurs cinéma et audiovisuels. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l'engagement de Netgem à fournir des solutions innovantes pour l'industrie des médias.

Investissement dans la R&D et partenariat stratégique avec la société Bary

Pour concrétiser cette ambition, Netgem investit dans la société Bary, spécialisée dans l'IA. Ce partenariat donnera à Netgem l'accès à une unité de recherche et développement dédiée à l'IA et ayant développé des solutions validées par le marché. Netgem renforce ainsi sa capacité à innover et sortir de nouveaux produits de manière accélérée et sans changer sa structure de coût associée.

Une IA responsable au service de la création

Comme première déclinaison de ce partenariat avec Bary, Netgem lance un service aux éditeurs, sous la marque The Subtil.ai, qui combine l'efficacité d'une IA générative (LLM) avec l'expertise humaine des traducteurs-adaptateurs, tout en préservant les droits de propriété intellectuelle. Les traducteurs/trices sur lesquels le nouveau service s'appuie conservent leurs droits d'auteur et bénéficient de la rémunération de leur activité via leur société de gestion collective.

Des tarifs compétitifs pour une meilleure diffusion des œuvres françaises

L'innovation apportée par cette approche permet à Netgem de proposer des tarifs sensiblement inférieurs à ceux du marché actuel, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour la diffusion des œuvres françaises à l'étranger. Le coût de la localisation des films est en effet aujourd'hui l'un des principaux freins à l'exportation des œuvres et à leur rayonnement international. Cette initiative permettra ainsi de rendre les contenus français plus accessibles et compétitifs sur la scène internationale. Plusieurs éditeurs français de référence sont déjà clients du service.

Une solution pour la localisation des œuvres audiovisuelles

Grâce à TheSubtil.ai, les sociétés de l'audiovisuel pourront localiser leurs œuvres, qu'elles soient destinées au marché français ou à l'international. Cette fonctionnalité permettra de toucher un public plus large et de maximiser le potentiel de chaque contenu. Le service The Subtil.ai a ainsi attiré dès sa conception en 2024 l'attention de grandes chaînes de télévision. En tant que design partner , le Groupe M6 a accompagné TheSubtil.ai dans son développement, testant et ajustant la solution en conditions réelles.

« Travailler avec Bary est toujours une expérience formidable. Ensemble, nous avons créé une solution innovante associant l'humain et la machine. Voir cette solution accessible à l'ensemble du marché est une belle preuve de la réussite de notre collaboration » affirme Alix de Goldschmidt, Innovation, IA Program & Data Director Groupe M6.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe NETGEM, « L'ensemble des offres de services au marché audiovisuel sera impacté à court terme par l'IA générative, et le partenariat avec Bary nous permet de disposer de l'agilité nécessaire pour accompagner les besoins de nos 500 clients éditeurs en France, dont tous les plus grands groupes. Avec TheSubtil.ai, première vitrine de notre ambition, nous offrons à nos clients la solution innovante, responsable, et abordable pour développer leur activité à l'international »

Mathias Cohen Scali et Elie Zerbib, fondateurs et dirigeants de Bary, ajoutent : “Nous avons été à l'écoute de nos partenaires tout au long de la création de TheSubtil.ai. Grâce à notre partenariat avec nos clients éditeurs, nous avons pu tester et affiner notre produit, qui est désormais prêt à être déployé à grande échelle. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Netgem pour accélérer sa distribution”

À propos de Netgem

Netgem est depuis 1996 un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux pôles : un pôle streaming qui propose contenus et technologies aux opérateurs télécoms, et un pôle Services Médias qui accompagne les détenteurs de droits dans la préservation et la valorisation de leurs actifs ; avec un objectif commun aux deux pôles qui est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, ainsi que le traduit la baseline du Groupe “everyone's entertained”.

Les actions de la société sont cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).

À propos de Bary

Fondée en 2021, Bary est une société technologique spécialisée dans le développement de solutions pour grands groupes, en particulier dans les domaines de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Forte de son expérience avec des clients de renom, l'entreprise a décidé de lancer son propre produit, TheSubtil.ai, une solution innovante de sous-titrage et de traduction basée sur l'IA, dédiée à la localisation des contenus dans les médias et l'audiovisuel.