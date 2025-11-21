NETGEM : Netgem lance PLEIO au Royaume-Uni, son service de divertissement nouvelle génération permettant aux consommateurs de "Watch, Stream, Play (*)"

Netgem lance PLEIO au Royaume-Uni, son service de divertissement nouvelle génération permettant aux consommateurs de “Watch, Stream, Play (*)”

Paris, le 21 novembre 2025

Netgem lance ce jour son offre PLEIO - intégrant le premier “galet de streaming” certifié Freely - sur le marché britannique, un service de streaming intégrant le meilleur des contenus :

? La plateforme de streaming gratuite Freely, avec la télévision en direct et à la demande (y compris la BBC, ITV, Channel 4 et 5)

? Un bouquet 150 chaînes supplémentaires (Sports, Jeunesse, Cinéma, Documentaire…)

? Plus de 250 jeux cloud édités par Netgem,

? L'accès au Google Play Store, avec l'accès à Netflix, Amazon Prime, NOW, Disney+, Apple TV, YouTube et des centaines d'autres applications.

? L'ensemble disponible, par le WiFi, via un “galet” de streaming, un appareil de la taille d'une paume de main avec sa télécommande vocale et une manette de jeu incluse.

Le service PLEIO sera proposé en distribution directe ou associé à des offres fibre de fournisseurs d'accès à Internet, dans le cadre du service entièrement géré par Netgem.

Dans un monde du divertissement en constante évolution, les opérateurs doivent relever le défi de proposer des offres qui répondent aux attentes des consommateurs de contenu différenciants et à prix attractif. Netgem a développé dans ce but PLEIO, un nouveau service intégrant les contenus incontournables, en tout premier lieu Freely développée par les diffuseurs de service public pour offrir le meilleur contenu gratuit via le Wi-Fi, en se passant définitivement de l'antenne TV.

Les statistiques indiquent qu'une personne passe en moyenne environ 30 minutes par jour à chercher quelque chose à regarder, ce qui équivaut à une semaine par an. Netgem a rationalisé son contenu afin de réduire le temps de recherche et d'améliorer l'expérience consommateur.

Le service Cloud Gaming de PLEIO offre des options de divertissement accessibles aux foyers qui n'avaient peut-être pas envisagé auparavant de jouer à des jeux vidéo ou d'acheter une console de jeux. Parmi les titres les plus populaires disponibles sur le service, on trouve notamment : Nickelodeon Kart Racers, Les Schtroumpfs, Overcooked 2, Hotwheels Unleashed, Qui veut gagner des millions ?, et Gear Club 2.

“PLEIO offre une expérience sans équivalent selon le triptyque WATCH/STREAM/PLAY (*) pour tous les foyers connectés au Très Haut Débit. Il représente une nouvelle approche pour les consommateurs et une opportunité sans précédent pour les opérateurs de distribuer le meilleur des contenus. Après une décennie de collaboration avec les diffuseurs et opérateurs nationaux, nous sommes convaincus de la nécessité de proposer une plateforme simple et tout-en-un, et nous sommes fiers de la lancer au Royaume-Uni», déclare Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem.

« Nous avons constaté un fort engouement pour Freely et des retours positifs de la part des clients qui apprécient la plateforme sur les nouveaux téléviseurs connectés. Nous sommes ravis de proposer désormais Freely sur les appareils de streaming, avec le lancement de PLEIO aujourd'hui. Ces nouveaux appareils permettront aux utilisateurs d'intégrer Freely à leurs téléviseurs existants, offrant ainsi à des millions de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Freely un moyen simple de regarder tous leurs programmes préférés en streaming. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour garantir à tous un accès facile à la télévision gratuite à l'ère du streaming », a déclaré Jonathan Thompson, PDG d'Everyone TV, propriétaire et exploitant de Freely.

(*) regarder, streamer ,jouer

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained” .

Les actions de NETGEM sont cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).

