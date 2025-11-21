 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 906,80
-0,94%
Indices
Chiffres-clés

NETGEM : Netgem lance PLEIO au Royaume-Uni, son service de divertissement nouvelle génération permettant aux consommateurs de "Watch, Stream, Play (*)"
information fournie par Actusnews 21/11/2025 à 08:00

Netgem lance PLEIO au Royaume-Uni, son service de divertissement nouvelle génération permettant aux consommateurs de “Watch, Stream, Play (*)”

Paris, le 21 novembre 2025

Netgem lance ce jour son offre PLEIO - intégrant le premier “galet de streaming” certifié Freely - sur le marché britannique, un service de streaming intégrant le meilleur des contenus :

? La plateforme de streaming gratuite Freely, avec la télévision en direct et à la demande (y compris la BBC, ITV, Channel 4 et 5)

? Un bouquet 150 chaînes supplémentaires (Sports, Jeunesse, Cinéma, Documentaire…)

? Plus de 250 jeux cloud édités par Netgem,

? L'accès au Google Play Store, avec l'accès à Netflix, Amazon Prime, NOW, Disney+, Apple TV, YouTube et des centaines d'autres applications.

? L'ensemble disponible, par le WiFi, via un “galet” de streaming, un appareil de la taille d'une paume de main avec sa télécommande vocale et une manette de jeu incluse.

Le service PLEIO sera proposé en distribution directe ou associé à des offres fibre de fournisseurs d'accès à Internet, dans le cadre du service entièrement géré par Netgem.

Dans un monde du divertissement en constante évolution, les opérateurs doivent relever le défi de proposer des offres qui répondent aux attentes des consommateurs de contenu différenciants et à prix attractif. Netgem a développé dans ce but PLEIO, un nouveau service intégrant les contenus incontournables, en tout premier lieu Freely développée par les diffuseurs de service public pour offrir le meilleur contenu gratuit via le Wi-Fi, en se passant définitivement de l'antenne TV.

Les statistiques indiquent qu'une personne passe en moyenne environ 30 minutes par jour à chercher quelque chose à regarder, ce qui équivaut à une semaine par an. Netgem a rationalisé son contenu afin de réduire le temps de recherche et d'améliorer l'expérience consommateur.

Le service Cloud Gaming de PLEIO offre des options de divertissement accessibles aux foyers qui n'avaient peut-être pas envisagé auparavant de jouer à des jeux vidéo ou d'acheter une console de jeux. Parmi les titres les plus populaires disponibles sur le service, on trouve notamment : Nickelodeon Kart Racers, Les Schtroumpfs, Overcooked 2, Hotwheels Unleashed, Qui veut gagner des millions ?, et Gear Club 2.

“PLEIO offre une expérience sans équivalent selon le triptyque WATCH/STREAM/PLAY (*) pour tous les foyers connectés au Très Haut Débit. Il représente une nouvelle approche pour les consommateurs et une opportunité sans précédent pour les opérateurs de distribuer le meilleur des contenus. Après une décennie de collaboration avec les diffuseurs et opérateurs nationaux, nous sommes convaincus de la nécessité de proposer une plateforme simple et tout-en-un, et nous sommes fiers de la lancer au Royaume-Uni», déclare Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem.

« Nous avons constaté un fort engouement pour Freely et des retours positifs de la part des clients qui apprécient la plateforme sur les nouveaux téléviseurs connectés. Nous sommes ravis de proposer désormais Freely sur les appareils de streaming, avec le lancement de PLEIO aujourd'hui. Ces nouveaux appareils permettront aux utilisateurs d'intégrer Freely à leurs téléviseurs existants, offrant ainsi à des millions de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Freely un moyen simple de regarder tous leurs programmes préférés en streaming. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour garantir à tous un accès facile à la télévision gratuite à l'ère du streaming », a déclaré Jonathan Thompson, PDG d'Everyone TV, propriétaire et exploitant de Freely.

(*) regarder, streamer ,jouer

Contact

Relation Presse

Isabelle DRAY / seitosei-Actifin

isabelle.dray@sectosei-actifin.com

+33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained” .

Les actions de NETGEM sont cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).

@netgem #netgem


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lmefkpmYZGiYm2mdY5Vql2VmmJdmm2Wcl2mWl2SalJ2XZ22WymuUZsjLZnJml2hr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95235-pleio-uk-launch-cp-nov25-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

NETGEM
0,8600 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Veolia-1 (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Veolia
    information fournie par AOF 21.11.2025 08:18 

    (AOF) - Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 21.11.2025 08:14 

    * ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) envisagent de faire une nouvelle proposition sur les actifs d'Altice France après le rejet d'une première offre de 17 milliards d'euros visant notamment l'opérateur SFR. * UBISOFT UBIP.PA - La cotation des actions ... Lire la suite

  • OPMOBILITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    OPMOBILITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 21.11.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • BUREAU VERITAS : La tendance baissière peut reprendre
    BUREAU VERITAS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 21.11.2025 08:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank