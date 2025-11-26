NETGEM : Netgem et Vialis annoncent un partenariat pour réinventer l'expérience TV

Communiqué de presse

Netgem et Vialis annoncent un partenariat

pour réinventer l'expérience TV

Paris, France – mercredi 26 novembre 2025 –

Netgem et Vialis annoncent la signature d'un partenariat dans la gestion de l'offre TV-contenus. Cette collaboration s'articule autour de deux axes majeurs : la reprise par Netgem de la gestion complète de la plateforme TV et des contrats associés, et l'enrichissement significatif de l'offre Vialis avec les contenus innovants de Netgem.

Netgem prend les rênes de la gestion de la plateforme TV

Dans le cadre de ce partenariat, Netgem reprendra à compter du 1er janvier 2026 la gestion de bout en bout du service TV de Vialis, incluant la négociation des droits avec les éditeurs de contenu, l'opération, l'animation, l'innovation et la maintenance de la plateforme. Cette externalisation de la composante TV et contenus permettra à Vialis d'optimiser son offre de services tout en conservant la maîtrise de la gestion de son parc clients.

Une offre de contenus enrichie et innovante pour les abonnés Vialis

Ce partenariat vise à redynamiser dès le premier trimestre 2026 l'offre TV & Contenus de Vialis grâce au lancement d'innovations en termes de produits et de contenus. Les abonnés de Vialis bénéficieront d'un accès à une gamme élargie de divertissements, selon le triptyque “WATCH / STREAM / PLAY “ incluant :

TV : Les chaînes nationales, locales et allemandes,

: Les chaînes nationales, locales et allemandes, FAST : De nouvelles chaînes pour une expérience télévisuelle enrichie en complément des thématiques,

: De nouvelles chaînes pour une expérience télévisuelle enrichie en complément des thématiques, VOD : Une offre VOD Cinéma-Série de plus de 20 000 titres, éditée par Netgem sous la marque Videofutur,

: Une offre VOD Cinéma-Série de plus de 20 000 titres, éditée par Netgem sous la marque Videofutur, L'ensemble des services de Google store , et en particulier les différents services de SVOD,

, et en particulier les différents services de SVOD, Cloud Gaming : Un service de jeux vidéo en streaming édité par Netgem, offrant une nouvelle dimension de divertissement directement sur la TV.

La box Android tv sera fournie avec une manette de jeux pour optimiser l'expérience utilisateur et les clients Vialis bénéficieront également des applications multi-device de Netgem.

Netgem fournira ainsi un service TV complet, plus évolutif et plus compétitif. Les clients de Vialis auront alors un accès systématique à la feuille de route générique des produits et services de Netgem, leur garantissant l'accès aux dernières innovations.

Ce partenariat entre Netgem et Vialis marque une étape importante dans l'évolution de l'offre de divertissement numérique de Vialis, promettant une expérience utilisateur améliorée et une proposition de valeur renforcée pour ses abonnés.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem :

« Avec ce partenariat avec Vialis, nous sommes très heureux de pouvoir faire bénéficier leurs clients d'un enrichissement significatif de leur offre avec notre approche WATCH / STREAM / PLAY. Cet accord, au même titre que nos annonces récentes sur le marché anglais, illustre la capacité du groupe Netgem de proposer aux opérateurs télécoms de ré-enchanter leurs clients en termes de contenus. »

Pour Benoît Schnell, Directeur Général de Vialis :

« Nous sommes ravis de nous associer à Netgem. Cette collaboration stratégique nous permet non seulement d'optimiser la gestion de notre service TV, mais surtout d'offrir à nos abonnés une expérience de divertissement considérablement enrichie. Avec l'intégration des contenus Netgem, nous franchissons une nouvelle étape pour proposer une offre TV plus moderne, plus diversifiée et toujours plus attractive. »

À propos de Netgem :

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained” .

Netgem est cotée sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP). www.netgem.com

À propos de Vialis :

Forte de plus d'un siècle d'histoire et de près de 280 collaborateurs, Vialis est une société d'économie mixte locale, située en Alsace, qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité :

• l'Électricité et le Gaz naturel,

• la TV, l'Internet Très Haut Débit et la Téléphonie fixe et mobile,

• l'Éclairage et la Signalisation.

Dans chacun de ces domaines, Vialis, entreprise à taille humaine, met en œuvre les valeurs qui lui sont chères : proximité, qualité de service et humanisme.