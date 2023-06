NETGEM : Netgem et Gamestream s'unissent afin de proposer une offre intégrée de divertissement TV et Cloud Gaming

Paris, le 29 juin 2023 – Gamestream, leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche à destination du B2B, et le groupe Netgem, opérateur de solutions intégrées sur le marché du “Digital Entertainment”, annoncent un partenariat autour d'une nouvelle offre unifiée de contenus de divertissement en streaming à destination des opérateurs télécoms.

La naissance d'un service de divertissement unifié pour le marché B2B2C

Netgem développe, commercialise et opère selon un modèle B2B2C une solution de Streaming TV à destination des opérateurs télécoms. Baptisée Netgem TV, elle permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans.

Gamestream propose aux opérateurs télécoms en mode B2B et B2B2C (sous la marque Pleio®) sa technologie de Cloud Gaming dotée de très hautes performances,

combinée à un catalogue de jeux vidéo qualité console tels que HOT WHEELS UNLEASHED™, Garfield Lasagna Party ou encore Overcooked! 2.

Le partenariat entre Gamestream et Netgem donnera naissance à un nouveau service de divertissement unifié qui permettra de transformer sa TV ou son mobile en HUB de divertissement familial interactif, permettant une approche multi-joueurs, et de constituer des communautés de fans. Ce service sera distribué par Netgem en zone EMEA (Europe, Middle East & Africa) et lui permettra de proposer cette nouvelle expérience de divertissement sur un marché de plus de 100 millions d'abonnés TV des opérateurs télécoms.

Ces derniers accéderont à un catalogue de plusieurs centaines de licences cultes destinées à un public familial, avec des jeux supplémentaires ajoutés chaque mois.

De nouvelles expériences cross content

Ce partenariat ouvre aussi la voie à de nouvelles expériences interactives bâties à partir de contenus enrichis, telles que la capacité de passer d'un contenu vidéo à un jeu et réciproquement (Deep Linking).

Comme le rappelle Ivan Lebeau, cofondateur et président de Gamestream : « Avec Netgem, nous façonnons aujourd'hui l'entertainment de demain. Cette offre unifiée répond à des enjeux réels pour les opérateurs télécoms : augmenter le revenu par abonné grâce à des services innovants, tout en captant son attention en le fidélisant à l'ensemble de l'écosystème de contenus ».

Pour Mathias Hautefort, directeur général du Groupe Netgem : « Les jeunes sont à la recherche de nouvelles expériences télévisuelles. C'est un problème stratégique pour les chaînes et pour les opérateurs qui ont investi des sommes considérables dans la constitution de parc d'abonnés TV et de Box. Avec cette nouvelle offre, préfigurant une télévision plus immersive, nous souhaitons contribuer à refaire de la télévision un lieu de partage et de divertissement pour toute la famille. Nous sommes impatients de présenter cette nouvelle offre à nos clients opérateurs télécoms, ainsi qu'au secteur des médias très demandeur de cette approche cross content, et également de conquérir de nouveaux marchés. »



Contacts presse :

Agence PRformance

Laurent Durgeat

Laurent@prformance.com

+ 33 (0)6 22 64 58 13 Gamestream®

Karen Seror

Skander Boulama

presse@gamestream.biz

+33 (0)6 11 46 39 86 Netgem

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01



À propos de Gamestream

Gamestream est le leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche. L'entreprise française dispose d'une technologie permettant d'offrir à tous, partout et à tout instant une expérience de jeu inégalée sur tous les appareils. Sa technologie dotée de très hautes performances, combinée à un catalogue de jeux vidéo pensé pour un environnement familial, fait d'elle le partenaire de choix des éditeurs de jeux, des opérateurs télécoms et des acteurs de l'hospitalité.

La solution Gamestream est déployée en marque blanche en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notamment par Jio (Inde), Etisalat (UAE), Telkom Indonesia, Sunrise (Suisse), Chunghwa Telecom (Taïwan), Bouygues Telecom (France), Telekom Slovenije (Slovénie) ou encore par le groupe hôtelier Accor.

En décembre 2020, Gamestream a dévoilé Pleio, sa marque de Cloud Gaming grand public, disponible en première mondiale chez Bouygues Telecom. En janvier 2022, Ubisoft a signé un partenariat technologique avec Gamestream. Basée à Paris et Nancy, Gamestream emploie 48 personnes. Pour plus d'informations sur : www.gamestream.biz

À propos de Netgem



Netgem est un intermédiaire à valeur ajoutée entre éditeurs de contenus (cinéma, TV, jeux vidéo) et distributeurs tels que les opérateurs télécoms. Netgem opère la plateforme netgem.tv de services autour du divertissement vidéo digital, intégrant l'ensemble des contenus en direct, à la demande ou par abonnement disponible sur le marché, et accessibles par tous les membres de la famille sur les écrans mobile, PC ou TV.

Netgem.tv est distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 600.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

www.netgem.com

