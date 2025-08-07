NETGEM : NETGEM : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

Paris, le 7 août 2025,

Netgem annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.netgem.com , dans la section “ Informations réglementées ” de la rubrique “ Investisseurs ”.

Calendrier de communication financière 2025

Activité du 3e trimestre 2025 : jeudi 16 octobre 2025 avant ouverture de bourse

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 6 23 31 06 53 Press

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

+33 6 63 93 08 15

