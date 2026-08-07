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NETGEM : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2026
information fournie par Actusnews 07/08/2026 à 07:30
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Communiqué de Presse

Information réglementée

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2026

Paris, le 07 août 2026, avant ouverture du marché — Netgem annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.netgem.com , dans la section “ Informations réglementées ” de la rubrique “ Investisseurs ”.

*****

Calendrier de communication financière 2026

Point T3 2026 : jeudi 15 octobre 2026, avant bourse.

Contacts

Relations Investisseurs : Bertrand Soleil / Double Digit — bertrand.soleil@double-digit.com – +33 6 23 31 06 53

Relations Presse : Isabelle Dray / seitosei-Actifin – isabelle.dray@seitosei-actifin.com – +33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est une société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques. Elle développe PLEIO, plateforme de streaming clé en main pour les opérateurs télécoms (live TV, VOD, cloud gaming), ainsi qu'ECLAIR, suite de services aux studios et ayants-droit — préservation, valorisation, localisation par IA. Netgem sert plus de 30 opérateurs télécoms et plus de 300 studios et diffuseurs. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004154060 – mnémonique : ALNTG) et éligible au PEA-PME.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lZppZZVmaZqYmZublpVmmJaYapxlmGWXmZXKyJNvapecaW1lymqUmpjGZnJqnGpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99759-cp-pr-mise-a-disposition-rfs-2026-netgem-fr.pdf

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