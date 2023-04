NETGEM : Mise à disposition du rapport financier annuel de Netgem au 31 décembre 2022

Paris, le 28 avril 2023,

Netgem annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2022.

Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.netgem.com , dans la section “Informations réglementées” de la rubrique “Investisseurs”.

Calendrier de communication financière

Point d'activité T1 2023 jeudi 25 mai

Assemblée générale annuelle et point d'activité jeudi 25 mai 2023, 10h00

Résultats semestriels 2023 vendredi 28 juillet 2023

Point d'activité T3 2023 jeudi 19 octobre 2023

Les communiqués sont diffusés avant bourse.

A propos de Netgem

Netgem.tv est une plateforme de divertissement vidéo digital à destination des familles. Les services de la plateforme permettent aux ayants droit de valoriser leurs contenus, et aux opérateurs télécoms de créer ou d'améliorer leur service de divertissement.

La plateforme propose les contenus provenant d'une centaine d'ayants droit français et internationaux et est utilisée pour la fourniture de service sous marque d'opérateurs (modèle B2B2C) par plus de 500.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

