Netgem : la dégradation des résultats devrait se poursuivre sur toute l'année

(AOF) - Netgem a publié des résultas semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d’affaires a reculé de 8 %, à 15,4 millions d’euros. Parallèlement, la marge brute s’est affaissée de 6 %, à 10,966 millions d’euros, tandis que l’Ebitda a diminué de 37 %, à 2,523 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 52 %, à 0,351 million d’euros et le bénéfice a diminué de plus de moitié en s’installant à 415 millions d’euros. La société pionnière des box télé a indiqué que les avancées sur les nouveaux relais de croissance ne se reflétaient pas encore dans l’activité du semestre.

Netgem s'est toutefois montrée prudente quant à l'évolution de son activité et anticipe une confirmation des tendances du premier semestre sur l'ensemble de l'année 2025. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe espère dégager un résultat opérationnel et un flux de trésorerie disponible en forte progression par rapport à 2024.

