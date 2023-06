Netgem et Gamestream s’unissent

(AOF) - Gamestream, leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche à destination du B2B, et le groupe Netgem, opérateur de solutions intégrées sur le marché du « Digital Entertainment », annoncent un partenariat autour d’une nouvelle offre unifiée de contenus de divertissement en streaming à destination des opérateurs télécoms.

Netgem développe, commercialise et opère selon un modèle B2B2C une solution de Streaming TV à destination des opérateurs télécoms.

Baptisée Netgem TV, elle permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans.

Le partenariat entre Gamestream et Netgem donnera naissance à un nouveau service de divertissement unifié qui permettra de transformer sa TV ou son mobile en HUB de divertissement familial interactif, permettant une approche multi-joueurs, et de constituer des communautés de fans.

Ce service sera distribué par Netgem en zone EMEA (Europe, Middle East & Africa) et lui permettra de proposer cette nouvelle expérience de divertissement sur un marché de plus de 100 millions d'abonnés TV des opérateurs télécoms.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.