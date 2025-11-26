Netgem en partenariat avec Vialis

(AOF) - Netgem et Vialis annoncent la signature d'un partenariat dans la gestion de l'offre TV-contenus. Cette collaboration s'articule autour de deux axes majeurs : la reprise par Netgem de la gestion complète de la plateforme TV et des contrats associés, et l'enrichissement significatif de l'offre Vialis avec les contenus innovants de Netgem. Dans le cadre de ce partenariat, Netgem reprendra à compter du 1er janvier 2026 la gestion de bout en bout du service TV de Vialis, incluant notamment la négociation des droits avec les éditeurs de contenu.

"Cet accord, au même titre que nos annonces récentes sur le marché anglais, illustre la capacité du groupe Netgem de proposer aux opérateurs télécoms de ré-enchanter leurs clients en termes de contenus ", a déclaré Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem.

