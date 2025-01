NETGEM : Croissance du chiffre d'affaires récurrent de 6% et de la marge brute de 7% en 2024

Paris, le 30 janvier 2025

Netgem annonce pour 2024 un chiffre d'affaires total de 33,8M€, avec une croissance de son chiffre d'affaires récurrent (+6%), de sa marge brute (+7%) et une situation de trésorerie solide.

Netgem confirme pour 2025 une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires récurrent autour de ses deux domaines d'activité : le streaming et les services aux médias, ainsi qu'une amélioration continue de son efficacité opérationnelle.

Netgem continuera à innover au service de ses clients, et prépare le lancement de nouveaux services exploitant les capacités de l'Intelligence Artificielle au sein de sa plateforme technologique mutualisée.

Le Groupe réaffirme ainsi son ambition de devenir un one-stop-shop technologique pour l'industrie du divertissement.

Faits marquants de 2024

Le chiffre d'affaires récurrent a augmenté de 6% en 2024, reflétant la demande soutenue pour les offres de services du Groupe. Comme anticipé, le chiffre d'affaires non récurrent est en baisse.

La marge brute a progressé de 7%, signe d'une meilleure efficacité opérationnelle.

Netgem dispose d'une trésorerie solide, offrant les ressources nécessaires pour financer sa croissance et ses investissements dans l'innovation.

Après l'acquisition des activités d'Éclair en 2023, Netgem a finalisé la structuration de ses activités autour d'un pôle Streaming et d'un pôle Services Médias , soutenus par une plateforme technologique commune.

La reprise des actifs de Gamestream a permis de renforcer la plateforme de streaming dans le jeu vidéo.

La base d'abonnés en streaming s'élève à plus de 700 000 foyers en Europe.

Données financières clés

DONNÉES IFRS

en millions d'euros

(non auditées) 2024 2023 % Évolution Chiffre d'affaires 33,8 35,6 -5% dont récurrent 23,6 22,3 +6% dont non récurrent 10,2 13,3 -23% Marge brute 23,6 22,0 +7%

La trésorerie brute du groupe s'élève à 7 M€ à fin 2024.

Perspectives 2025

L'intégration en 2024 des jeux vidéo dans l'offre de streaming a dopé le dynamisme commercial du Groupe et doit se traduire par des annonces auprès d'opérateurs télécoms sur l'année 2025.

L'année 2025 devrait également être l'année du lancement par le Groupe de nouveaux services autour de l'Intelligence Artificielle dans son pôle de Services Médias.

La fin du lourd cycle d'investissement lié à la transition de son modèle d'affaires et l'ajustement de son offre contribuera à une amélioration sensible de son Résultat Net et la conversion de son Ebitda en cash, et à une meilleure visibilité sur son activité, les revenus récurrents constituant dorénavant la part nettement majoritaire de son activité.

Ces moyens seront mis à profit pour permettre au Groupe de devenir un one-stop-shop technologique de l'industrie du divertissement, en ligne avec sa nouvelle baseline “ everyone's entertained ”.

Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem, a déclaré : "2024 est l'aboutissement de cinq années d'efforts et d'investissements patients et disciplinés pour ajuster notre offre et reconstruire notre profitabilité autour d'un modèle d'affaires récurrent. La fin de cette phase d'investissements signifie, toute chose égale par ailleurs, une amélioration sensible de notre génération de cash les prochaines années.



Nous comptons dès 2025 engranger les premiers fruits de notre positionnement sur le streaming de jeux vidéo en 2024 avec un élargissement de notre base de clients télécoms, et continuer à investir dans le futur en lançant de nouveaux produits autour de l'Intelligence Artificielle pour dynamiser la croissance de notre pôle Services Médias.

Aujourd'hui, le Groupe a l'ambition et les moyens d'être un “one-stop-shop technologique” de l'industrie du divertissement. Notre nouvelle baseline “ everyone's entertained ” est la marque de cette ambition retrouvée.”

Calendrier de communication financière 2025

Résultats 2024 : jeudi 27 mars 2025

Point T1 2025 : jeudi 22 mai 2025

Assemblée générale : jeudi 22 mai 2025, 14h30

Résultats S1 2025 : jeudi 31 juillet 2025

Point T3 2025 : jeudi 16 octobre 2025

Les communiqués sont diffusés avant bourse .

