NETGEM : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2024

Paris, le 5 août 2024,

Netgem annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés

financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2024.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse

www.netgem.com , dans la section “Informations réglementées” de la rubrique “Investisseurs”.

Calendrier de communication financière

? Point T3 2024 vendredi 18 octobre 2024, avant bourse

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53

Relations Presse

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01

A propos de Netgem

Netgem accompagne le secteur audiovisuel dans sa transformation digitale et s'affirme comme un

partenaire incontournable des opérateurs télécoms et des groupes médias pour développer de nouvelles

solutions de divertissement immersives. Netgem est l'éditeur du service de divertissement digital

netgem.tv, distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe et mobile en Europe, sous la marque

de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 700.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

