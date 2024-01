NETGEM : Chiffre d'affaires 2023 et Perspectives 2024

Chiffre d'affaires 2023 de 35,6 millions d'euros

Croissance de 55% des revenus récurrents

Croissance de 10% de la marge brute

Paris, le 31 janvier 2024

Netgem annonce pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 35,6 M€ et une marge brute de 22,0 M€ .

Le chiffre d'affaires récurrent s'élève en 2023 à 22,3 M€, en hausse de 55% par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par la croissance de la base d'abonnés liée aux activités Télécom et par l'intégration des sociétés Eclair.

Le chiffre d'affaires non récurrent, qui inclut en particulier la vente de Box, et des frais d'activation de service, est en baisse comme anticipé du fait principalement de la sortie des activités Hardware et du basculement vers la technologie Android.

L'activité récurrente disposant d'un taux de marge brute bien supérieur à celui de l'activité non récurrente, au final, la Marge Brute s'affiche en croissance de 10% en valeur absolue, le taux de marge brute gagne 7 points et passe de 55% à 62%.

DONNÉES IFRS

en millions d'euros

(non auditées) 2023 2022 Évolution Chiffre d'affaires récurrent 22,3 14,4 +55% Chiffre d'affaires non récurrent 13,3 21,9 -39% Total Chiffres d'affaires 35,6 36,3 -2% Total Marge brute 22,0 20,1 +10%

Si la hausse du chiffre d'affaires récurrent, gisement de croissance pour l'avenir, n'a pas entièrement compensé en 2023 la décroissance attendue du chiffre d'affaires non récurrent, la croissance embarquée [1] est dans une dynamique positive comme l'illustre la progression de la base d'abonnés (en hausse de 33% sur l'exercice).

Netgem termine 2023 avec une base de 677.000 abonnés netgem.tv, gérés pour le compte d'une vingtaine d'opérateurs de télécommunication fixe en Europe, soit une croissance annuelle de 33%.

Les nouvelles activités Eclair acquises en juillet 2023 ont contribué sur le second semestre à hauteur de 2,5 M€ au chiffre d'affaires, dont 1,3 M€ au titre des revenus récurrents.

A fin décembre, la trésorerie brute du groupe s'élevait à 6,6 M€ .

Perspectives 2024

Netgem anticipe une croissance de l'ordre de 10% de ses revenus récurrents en 2024.

Cette croissance sera soutenue par l'ensemble des activités du groupe, en France et à l'international et en particulier par les perspectives de gain de nouveaux clients opérateurs grâce aux nouveaux produits lancés en 2023 dans les domaines du cloud gaming et des FAST channels [2] à destination des opérateurs télécoms et également de gain de nouveaux clients médias par les business units Eclair Preservation by Netgem et Eclair Valorisation by Netgem qui offrent des services aux éditeurs de contenus.

Le groupe entend également poursuivre la simplification de son organisation, notamment à la suite des changements de périmètre intervenus en 2023, conduisant à une réduction sensible de ses frais généraux en 2024.

Le groupe devrait ainsi améliorer en 2024 ses indicateurs de rentabilité et de génération de cash-flow.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “Notre croissance en 2024 est portée désormais par trois “moteurs” : notre pôle Media Services, à destination des éditeurs, notre activité historique en direction des opérateurs télécoms en France, et notre développement à l'international, renforcé par nos nouveaux produits autour du cloud gaming et des FAST channels.”

Calendrier de communication financière 2024

Résultats 2023 jeudi 28 mars 2024 (*)

Point T1 2024 jeudi 30 mai 2024 (*)

Assemblée générale jeudi 30 mai 2024, 14h30

Résultats S1 2024 mercredi 31 juillet 2024 (*)

Point T3 2024 vendredi 18 octobre 2024 (*)

(*) avant bourse.

[1] Sur la base du chiffre d'affaires de décembre 2023, l'ARR (annuel recurring revenue) est de 24 M€.

[2] FAST channels: Free Ad-supported Streaming Television channels ou chaînes de télévision en mode streaming financées par la publicité.