NETGEM : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Paris, le 25 juillet 2023,

Au titre du contrat de liquidité confié par NETGEM SA (Euronext Growth : ALNTG) à ODDO BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 30 juin 2023 :

208.647 titres NETGEM SA ;

62 562,20 € en espèces.

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

188.241 titres NETGEM SA ;

63.410,33 € en espèces.

Sur la période du 1er semestre 2023, les transactions effectuées ont représenté :

Achats 151.012 titres 163.959 € 545 transactions Ventes 187.673 titres 206.183 € 516 transactions

A propos de Netgem

Netgem travaille en partenariat avec les acteurs du divertissement et de la communication pour leur apporter les solutions technologiques et les services leur permettant de valoriser leurs actifs contenus, marque et clientèle. Les solutions apportées par Netgem privilégient des offres gérées en bout en bout, rémunérées de manière récurrente de façon à aligner les intérêts de Netgem et de ses clients autour de la satisfaction du client final.

Netgem développe, commercialise et opère la plateforme de divertissements numériques NetgemTV qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans, complétées au besoin du Wifi optimisé SuperStream.

Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B “as-a-Service”, ne nécessitant pas d'investissement en infrastructure et générant des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux.

Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des opérateurs de télécommunication de premier plan, le savoir-faire nécessaire à la conclusion d'accords avec les plus grands détenteurs de contenus et services OTT, et la juste combinaison de compétences technologiques hardware et software pour proposer à ses clients les solutions les plus robustes.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

