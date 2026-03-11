NETGEM : Avec le lancement de l'application Netgem Pleio TV, l'offre TV de Bouygues Telecom s'enrichit d'une sélection de chaînes FAST.

Avec le lancement de l'application Netgem Pleio TV, l'offre TV de Bouygues Telecom

s'enrichit d'une sélection de chaînes FAST.

Paris, le 11 mars 2026. Netgem annonce le renforcement de sa collaboration avec Bouygues Telecom initiée avec le Cloud Gaming, avec le déploiement dès aujourd'hui d'une offre de chaînes FAST (Free Ad-supported Streaming TV) sur l'ensemble du parc TV.

Avec ce nouvel accord, Netgem étend la distribution de Pleio TV, son offre de chaînes FAST en France aux millions de clients TV de Bouygues Telecom. Les abonnés de ce dernier profitent ainsi d'une expérience de divertissement significativement enrichie. Ce ne sont pas moins de 20 nouvelles chaînes qui ont été sélectionnées pour le lancement, avec des thématiques variées et ciblant toute la famille : la “GenZ” (ADN, Eclutch), les mélomanes (Qwest), les épicuriens (TV5 Monde+ Chefs) ou encore les aficionados de Novelas (Passion Novelas, Passion Bollywood, Fréquence Novelas).

Pour intégrer et optimiser cette solution “Contenu clé-en-main”, Netgem a développé son propre écosystème (SSAI, CDN, Ad-serveurs, intégration multi-régies), garantissant une qualité de diffusion et une monétisation publicitaire performante, en s'appuyant sur le modèle déployé avec succès au Royaume-Uni depuis 2020, et maintenant disponible sur tous les territoires.

Grâce à Pleio, sa plateforme d'agrégation de contenus, Netgem, acteur de référence dans le secteur du divertissement digital, fournit une solution clé en main de distribution de contenus (Live, VOD, FAST, Cloud Gaming) aux opérateurs télécoms, leur permettant d'offrir à leurs abonnés des solutions de divertissement convergentes, unifiées, innovantes et de qualité.

« Dans un contexte où les usages TV évoluent rapidement – avec des spectateurs qui veulent plus de choix, plus de personnalisation et plus de simplicité – Bouygues Telecom a pour ambition de proposer en permanence le meilleur de la télévision. Grâce à Pleio et à ses chaînes FAST, nous ouvrons encore davantage le champ des découvertes pour nos abonnés. Cette sélection unique de contenus thématiques enrichit notre offre TV et permet à chacun de trouver, à tout moment, un programme qui lui parle. Avec Netgem, nous poursuivons notre mission : offrir à nos clients une expérience télévisuelle toujours plus riche, intuitive et proche de leurs envies. » Marc Laurier, Directeur Marketing de Bouygues Telecom

Sylvain Thevenot, directeur de Netgem Pleio, ajoute : « L'extension de notre partenariat avec Bouygues Telecom est une validation majeure de notre stratégie de 'Content-as-a-Service'. Nous sommes fiers de mettre au service de ce partenaire historique notre expertise du modèle FAST développée depuis plus de 6 ans au Royaume-Uni, désormais étendue à grande échelle sur le marché français. En combinant des marques emblématiques avec une présence native dans l'expérience TV de l'opérateur, nous créons un écosystème robuste et éprouvé qui maximise l'audience et les revenus, tout en valorisant l'engagement de chaque abonné. »

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider ses clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained”.

A propos de Bouygues Telecom

Filiale du groupe Bouygues, Bouygues Telecom est un opérateur global français de communications et de services numériques. En 2024, l'entreprise a réalisé?un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros, employait 11 200 collaborateurs et disposait de 510 boutiques en France. Créé en 1994, Bouygues Telecom s'engage à fournir à ses clients particuliers, entreprises et administrations publiques des services de communication fixe et mobile, ainsi que des services d'internet très haut débit sécurisés, innovants et de qualité, en développant constamment son réseau et l'expérience utilisateur. 27 millions de clients Mobile et 5,3 millions de clients fixe font confiance à Bouygues Telecom, opérateur n°1 des connexions WiFi et internet mobile selon nPerf en 2025, et n°1 sur le mobile en zones denses selon l' ARCEP , en 2025. Son réseau 4G couvre aujourd'hui 99% de la population et son réseau 5G plus de 19 000 communes et plus de 86% de la population. La division Entreprises de Bouygues Telecom accompagne et fait grandir une communauté de plus de 104?000 clients dont 70% du CAC 40, en généralisant le Très Haut Débit en France et en fluidifiant l'adoption des nouveaux usages tels que les communications unifiées, les réseaux intelligents et les services de mobilité d'entreprise et en accompagnant la transformation de leurs infrastructures numériques.?Engagé dans la réduction de ses émissions carbone, Bouygues Telecom ambitionne d'atteindre -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 d'ici 2027, des objectifs approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) .

