NETGEM : A la suite de la publication de ses résultats annuels 2024, Netgem annonce l'organisation d'une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

Paris, le 2 avril 2025

Netgem, fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo, annonce l'organisation d'une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers le mercredi 9 avril 2025 à 18h00.

S'inscrire

Le replay de la visioconférence sera disponible pour les personnes inscrites.

Cette visioconférence sera l'occasion de présenter les résultats annuels de Netgem, sa stratégie de développement et de permettre aux actionnaires ou investisseurs particuliers d'échanger avec l'équipe de direction, dont Mathias Hautefort, Directeur Général, et Sandrine Alexandre, Directrice Financière.

Pour participer à cette visioconférence, veuillez vous inscrire avant le mercredi 9 avril 2025. Les informations de connexion à la visioconférence seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.

Ne manquez pas cette occasion de vous informer sur Netgem et de poser directement vos questions à la direction.

Calendrier de communication ?nancière 2025

Point T1 2025 : jeudi 22 mai 2025

Assemblée générale : jeudi 22 mai 2025, 14h30

Résultats S1 2025 : jeudi 31 juillet 2025

Point T3 2025 : jeudi 16 octobre 2025

Les communiqués sont diffusés avant bourse .

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque Eclair, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du Groupe “everyone's entertained” .

Les actions de NETGEM sont cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).