Netflix va lancer un jeu vidéo de football basé sur le Mondial 2026

Netflix NFLX.O a annoncé mercredi qu'il ajouterait un titre de simulation de football à son portefeuille de jeux vidéo, le géant du streaming cherchant à tirer parti de la Coupe du monde de football 2026 pour développer son catalogue.

Le jeu sera développé et publié par Delphi Interactive, en association avec la FIFA. Il sera lancé à temps pour le Mondial 2026, qui doit débuter en juin de l'année prochaine aux États-Unis.

Netflix, qui cherche à racheter plusieurs actifs de Warner Bros Discovery WBD.O , dont les studios de jeux vidéo très réputés du groupe, s'efforce de se développer dans ce secteur.

Les investissements importants visant à stimuler les ambitions de Netflix en la matière n'ont jusqu'à présent pas été couronnés de succès en raison des changements de direction et de stratégie du groupe.

Acquérir les studios de jeux de Warner Bros, qui comprennent les créateurs de franchises populaires telles que "Mortal Kombat", "Batman Arkham" et "Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard", permettrait au pionnier du streaming d'entrer sur le marché très lucratif des jeux à gros budget.

Le jeu FIFA viendra s'ajouter à une série de jeux sur téléviseurs, tels que "LEGO Party !" et "Pictionary : Game Night" dans lesquels les téléphones sont utilisés comme manettes.

(Rédigé par Zaheer Kachwala à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)