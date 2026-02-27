Netflix se retire de la guerre des enchères pour Warner Bros et grimpe en flèche

(Mise à jour des prix)

27 février - ** Netflix NFLX.O bondit de plus de 9% avant le marché après avoir abandonné la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery WBD.O .

** Paramount-Skydance PSKY.O bondit d'environ 10 % après avoir remporté l'appel d'offres pour le célèbre studio hollywoodien, tandis que WBD recule de 2,05 %

** NFLX a refusé jeudi d'augmenter son offre pour le célèbre studio hollywoodien

** Le conseil d'administration de WBD devra encore mettre fin à cet accord et accepter l'offre révisée de PSKY

** "C'était absolument la bonne décision pour Netflix, à notre avis, nous avons estimé qu'il surpayait le streaming et les studios de Warner alors qu'il n'en avait pas besoin, étant donné son activité extraordinairement forte", déclare la maison de courtage Morningstar

** En passant à autre chose si rapidement et en évitant toute incertitude supplémentaire pour l'entreprise, ce qui se reflète dans le cours récent de l'action, NFLX signale sa confiance dans la force sous-jacente de son activité principale et le fait que cette opportunité était beaucoup plus offensive que défensive par nature - MoffettNathanson

** 47 analystes évaluent NFLX à "acheter" en moyenne; leur prévision médiane est de 115 $,selon les données compilées par LSEG