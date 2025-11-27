 Aller au contenu principal
Netflix se rétablit après une brève panne survenue lors de la première de la dernière saison de "Stranger Things"
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 03:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires sur la panne et le contexte tout au long, la réponse de Netflix dans le paragraphe 3)

La plateforme de streaming Netflix a été indisponible pendant environ une heure pour plusieurs utilisateurs aux États-Unis mercredi soir, coïncidant avec la sortie de la cinquième et dernière saison de sa série à succès "Stranger Things".

Selon Downdetector, qui suit les pannes à l'aide de plusieurs sources, moins de 800 incidents avaient été signalés à 20 h 45 ET, contre un pic de 14 290 incidents plus tôt dans la journée.

"Certains membres ont brièvement rencontré un problème de streaming sur les appareils de télévision, mais le service s'est rétabli pour tous les comptes dans les cinq minutes qui ont suivi", a déclaré Netflix dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

Netflix a classé "Stranger Things" au troisième rang des séries anglophones les plus populaires dans le monde.

La saison très attendue devait être diffusée mercredi à 20 heures ET.

La plateforme a déjà été confrontée à des pannes lors d'événements majeurs, comme le combat de boxe Mike Tyson-Jake Paul et l'émission de téléréalité en direct "Love is Blind".

