Netflix se montre toujours confiant dans le succès de son offre sur Warner Bros.
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:51
Dans un communiqué, Netflix indique avoir accordé à WBD une dérogation limitée de sept jours, dans le cadre de leur projet de fusion, afin de permettre à l'entreprise d'engager des discussions avec Paramount Skydance (PSKY) et de clore définitivement le dossier.
Cette décision intervient alors qu'un administrateur de PSKY aurait informé un membre du conseil de WBD que le groupe serait prêt à débourser, dans le cadre d'éventuelles discussions jusqu'à 31 dollars par action pour mettre la main sur le diffuseur, tout en précisant que cette proposition ne constituait pas son offre "meilleure et définitive".
A titre de comparaison, Netflix propose 27,75 dollars pour faire l'acquisition de chaque action Warner.
D'après Warner, cette fenêtre de sept jours doit permettre de mener des échanges avec Paramount et de déterminer si le groupe est en mesure de présenter une proposition contraignante et concrète susceptible d'offrir davantage de valeur, mais aussi une "certitude transactionnelle" dans l'intérêt de ses actionnaires.
Netflix préfère retenir, de son côté, le fait que WBD ait déjà commencé à convoquer ses actionnaires en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars prochain, qui doit leur permettre de se prononcer sur le projet de rapprochement entre les deux sociétés.
Le géant du streaming vidéo rappelle d'ailleurs que WBD a réaffirmé dans son communiqué du jour sa recommandation selon laquelle les actionnaires devraient voter en faveur de la transaction avec Netflix.
Du point de vue de la plateforme de vidéo à la demande, Paramount est loin d'obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires puisque son offre risquerait de susciter des inquiétudes auprès des autorités antitrust en regroupant deux des cinq principaux studios que compte aujourd'hui Hollywood, mais aussi deux des principaux diffuseurs de programmes sportifs aux Etats-Unis.
Netflix critique par ailleurs le mode de financement "agressif" choisi par Paramount, qui se traduirait par une dette de 84 milliards de dollars post-fusion, un record historique en matière de LBO.
Le groupe juge enfin que le modèle économique retenu par ce dernier, qui repose sur la réalisation de 16 milliards de dollars de réductions de coûts, devrait aussi alerter les régulateurs, la classe politique, les organisations syndicales et les équipes créatives.
Netflix exhorte ainsi les actionnaires de Warner à soutenir le projet de rapprochement, jugeant leur vote "crucial".
A la Bourse de New York, les actions des trois parties concernées connaissaient des sorts contrastés mardi matin. Netflix cédait 1%, Warner Bros Discovery prenait 2,4% et Paramount Skydance grimpait de 6,1%.
Valeurs associées
|76,3650 USD
|NASDAQ
|-0,66%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur, l'indice parisien CAC 40 restant moins exposé que les indices américains au secteur technologique et aux craintes concernant les investissements massifs dans le secteur ... Lire la suite
-
Le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD) a débuté mardi sept jours de discussions avec son concurrent et courtisan Paramount, mais continue de préparer son union avec le géant du streaming Netflix . "Netflix a accordé à WBD une ... Lire la suite
-
Des photographies récemment mises en vente sur internet par un collectionneur pourraient bien être un lot d'images inédites du massacre de résistants communistes à Kaisariani, près d'Athènes, l’une des pires atrocités commises en Grèce par l’Allemagne nazie. L'intérêt ... Lire la suite
-
Du stress pour commencer, une douce folie ensuite, puis une dose de suspense et enfin la délivrance: à Anterselva, les biathlètes français Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot ont écrit une page d'histoire avec l'or olympique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer