Netflix s'effondre, les prévisions en demi-teinte et le départ de Hastings aggravent les inquiétudes quant à sa croissance

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(Réécritures tout au long) par Kritika Lamba

Les actions de Netflix ont chuté de plus de 10 % dans les premiers échanges vendredi, les investisseurs digérant des prévisions tièdes et le départ surprise du cofondateur et président Reed Hastings, dans un contexte d'inquiétude quant au prochain moteur de croissance du pionnier de la diffusion en continu.

L'entreprise a élargi sa stratégie au-delà de son modèle d'abonnement traditionnel, alors que la croissance ralentit et que la concurrence s'intensifie, en s'appuyant davantage sur la publicité, la programmation en direct et les augmentations de prix pour accroître le revenu par utilisateur.

Au début de l'année, Netflix a renoncé à une offre très médiatisée d'acquisition de Warner Bros Discovery, abandonnant ce qui aurait pu être une opération transformatrice en échange d'une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars.

"Le prochain défi de Netflix sera de se diversifier véritablement en s'éloignant des abonnements qui représentent la quasi-totalité de ses revenus", a déclaré Ross Benes, analyste chez EMarketer.

"Les activités publicitaires se développent, mais pas au rythme auquel les spécialistes du marketing s'attendaient il y a plus de quatre ans, lorsque le volet publicitaire a été lancé. Alors que l'entreprise entre dans une nouvelle ère sans Reed Hastings, la publicité jouera un rôle plus important."

La sortie éventuelle de Hastings était largement attendue depuis qu'il a quitté son poste de co-PDG en 2023, confiant les opérations quotidiennes à Ted Sarandos et Greg Peters. Néanmoins, l'annonce est intervenue à un moment délicat pour l'entreprise, selon les analystes.

La croissance du nombre d'abonnés ayant atteint un plafond sur les marchés matures, les analystes estiment que les hausses de prix pourraient aider à compenser le ralentissement, mais pas pour longtemps.

"La génération de revenus plus élevés par utilisateur sera la clé pour maintenir une croissance élevée, et nous ne pensons pas que l'entreprise ait la capacité de continuer à augmenter les prix aux taux récents chaque année", a déclaré Matthew Dolgin, analyste chez Morningstar. "Mais cela ne se fait pas dans le vide."

M. Dolgin a déclaré que certains gains publicitaires pourraient provenir de clients passant de plans premium à des plans avec publicité, ce qui signifie que la croissance des revenus pourrait ne pas être entièrement additive.

Si les pertes se maintiennent, plus de 44 milliards de dollars devraient être effacés de la valeur boursière de l'entreprise vendredi.

Les actions ont chuté de plus de 18 % depuis le début du mois de décembre, lorsque Netflix a présenté son offre pour Warner Bros Discovery. Elles ont rebondi d'environ 21 % jusqu'à la clôture de jeudi, après l'abandon de l'opération à la fin du mois de février.

"Malgré des prix plus élevés à court terme, l'absence d'augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année a probablement déçu le marché et réduit la visibilité sur une accélération significative jusqu'en 2027", a déclaré Parth Talsania, directeur général d'Equisights Research.

Netflix a dépassé jeudi les attentes en matière de revenus et de bénéfices pour le premier trimestre, mais a prévu un bénéfice par action pour le trimestre en cours inférieur aux estimations des analystes, avertissant que la croissance des revenus ralentirait pour atteindre son rythme le plus faible en un an, selon les données de LSEG.

"Les investisseurs ont abordé les résultats avec une barre haute que Netflix n'a pas tout à fait franchie", a déclaré Ralph Schackart, analyste chez William Blair. "Il n'y a pas eu de changement de thèse au cours du trimestre."

Les analystes de Raymond James ont déclaré que les fortes hausses de l'action avant les résultats avaient laissé peu de place à la déception.