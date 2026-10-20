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Netflix recule en raison du ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 22:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du chiffre d'affaires du troisième trimestre mentionné au point 2: il passe de 13,44 milliards de dollars à 12,87 milliards de dollars)

20 octobre - ** L'action Netflix NFLX.O recule de 3,8% à 66,12 dollars en séance prolongée

** Le chiffre d'affaires de NFLX au troisième trimestre a progressé de 11,8% pour s'établir à 12,87 milliards de dollars, conformément aux estimations de Wall Street, mais il s'agit du taux de croissance le plus faible depuis près de trois ans

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires publicitaire pour 2026, les ramenant à environ 2,7 milliards de dollars, contre environ 3 milliards de dollars auparavant

** À la clôture de mardi, le titre affichait une baisse d’environ 27% depuis le début de l’année

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