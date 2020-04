Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix recrute deux fois plus de nouveaux abonnés que prévu au 1er trimestre Reuters • 22/04/2020 à 08:41









NETFLIX RECRUTE DEUX FOIS PLUS DE NOUVEAUX ABONNÉS QUE PRÉVU AU 1ER TRIMESTRE (Reuters) - Netflix a recruté deux fois plus de nouveaux abonnés qu'il n'en escomptait au premier trimestre avec les mesures de confinement instaurées pour enrayer la propagation du coronavirus et l'attrait de séries telles que "Tiger King", mais s'attend un deuxième semestre moins intense si ces mesures sont levées. La compagnie, qui tablait sur sept millions de nouveaux clients, en a convaincu 15,8 millions, ce qui porte le total à 182,9 millions. Elle s'attend toutefois à une croissance moins soutenue qu'en 2019 entre juillet et décembre. "Nous prévoyons une baisse du nombre de spectateurs et une décélération de la croissance des abonnements avec la fin du confinement", écrit la direction dans une lettre adressée aux actionnaires. L'entreprise est l'une des rares bénéficiaires du confinement imposé en mars un peu partout dans le monde. L'indice américain S&P 500 a reculé de 19% par rapport à son cours record du 19 février, mais l'action Netflix a gagné 11%. Elle table sur 7,5 millions de nouveaux abonnés pour le deuxième trimestre, tout en soulignant le coté hypothétique de cette prévision, en raison de l'incertitude quant au moment où les mesures de confinement seront levées. Les analystes interrogés par FactSet s'attendent à 3,8 millions. Pour le premier trimestre, le chiffres d'affaires s'élève à 5,77 milliards de dollars, contre 4,52 milliards l'an dernier. Les analystes s'attendaient en moyenne à 5,76 milliards de dollars. (Akanksha Rana et Lisa Richwine, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -0.84%