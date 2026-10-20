Netflix publie des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre alors que l'entreprise cherche à relancer sa croissance

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(Correction du chiffre d'affaires du troisième trimestre au paragraphe 2)

par Lisa Richwine

Netflix NFLX.O a publié mardi des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes, quelques jours après que le pionnier du streaming a licencié 6 % de ses effectifs et remplacé deux de ses principaux responsables de la programmation.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 11,8 % pour atteindre 12,87 milliards de dollars, conformément aux prévisions de Wall Street, mais il s’agit du taux de croissance le plus faible depuis près de trois ans. La société prévoit un résultat net de 2,79 milliards de dollars et un bénéfice par action de 67 cents pour le quatrième trimestre, des chiffres inférieurs aux prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient respectivement à 3,07 milliards de dollars et 73 cents.

Netflix a revu à la baisse ses prévisions publicitaires pour 2026, les ramenant à environ 2,7 milliards de dollars, contre environ 3 milliards initialement. Certaines fonctionnalités des produits publicitaires ont été déployées un peu plus lentement que prévu, ont indiqué les dirigeants dans leur lettre trimestrielle aux actionnaires.

La société qui a bouleversé Hollywood en se lançant dans la diffusion en streaming de séries et de films il y a deux décennies est désormais confrontée à une forte concurrence face à l’essor de l’audience sur YouTube et TikTok. Netflix a investi dans les jeux vidéo, les podcasts et les événements en direct afin d’attirer de nouveaux spectateurs et d’augmenter le temps passé par ses abonnés sur la plateforme.

Les analystes de Wall Street se sont interrogés sur la manière dont l’entreprise allait relancer sa croissance. L’action Netflix avait chuté de plus de 40 % en un an avant la publication des résultats.

Pour l’avenir, Netflix a déclaré qu’elle continuerait à élargir son offre en acquérant davantage de licences de contenus tiers. Au-delà de cela, elle se concentrera sur son cœur de métier, à savoir la diffusion en streaming de séries, de films et d’événements en direct, et investira dans des productions originales qui « suscitent le débat, attirent davantage d’abonnés et font de nous un service incontournable », ont déclaré les dirigeants dans leur lettre.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action s’est établi à 87 centimes, dépassant la prévision moyenne de 82 centimes des analystes interrogés par LSEG. Parmi les nouveautés programmées au cours du trimestre figuraient "Monster: The Lizzie Borden Story", la deuxième saison de "The Gentlemen", le dernier épisode de "Outer Banks" et une nouvelle adaptation de "La Petite Maison dans la prairie".

La semaine dernière, Netflix a licencié 1 000 personnes , soit environ 6 % de ses effectifs. La société a remplacé sa directrice de la création, Bela Bajaria , et a annoncé le départ de son directeur des films, Dan Lin , ce qui laisse entrevoir une réorientation de sa stratégie de programmation.

Plus tôt cette année, Netflix a perdu la bataille des enchères pour le rachat de Warner Bros Discovery et de son riche catalogue de personnages, qui a été cédé à Skydance, dirigée par David Ellison PSKY.O .