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Netflix prévoit un bénéfice inférieur aux attentes au T4
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 22:53

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Netflix NFLX.O a communiqué mardi une prévision de bénéfice pour le trimestre actuel inférieure aux attentes, quelques jours seulement après que le pionnier du 'streaming' a annoncé le licenciement de 6% de ses employés et remplacé deux des principaux responsables des programmes de la plateforme.

Le titre du groupe plongeait de plus de 5% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Il a chuté de plus de 40% en un an.

Sur la période juillet-septembre, Netflix a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 11,8% à 12,87 milliards de dollars, conforme au consensus. Il s'agit toutefois de la plus faible croissance du chiffre d'affaires en près de trois ans.

Pour le dernier trimestre de l'année, le groupe prévoit un revenu net de 2,79 milliards de dollars et un bénéfice par action de 67 cents, soit des montants inférieurs aux attentes des analystes (3,07 milliards de dollars et 73 cents).

Netflix a revu à la baisse ses prévisions publicitaires pour l'ensemble de l'année, à 2,7 milliards contre environ 3 milliards de dollars auparavant. Des dirigeants ont indiqué dans une lettre aux actionnaires que certains produits publicitaires avaient été déployés plus lentement que prévu.

Jadis révolutionnaire sur le marché des films et séries télévisées, le géant du streaming fait face à une concurrence accrue de la part de YouTube et de TikTok. Il a diversifié ses contenus, avec des jeux vidéos, des podcasts et des événements en direct, espérant attirer des abonnés supplémentaires et rallonger la durée passée par ceux-ci sur la plateforme.

Toutefois, des analystes de Wall Street s'interrogent sur la capacité de Netflix à redynamiser sa croissance.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action de l'entreprise est ressorti à 87 cents, battant le consensus de 82 cents selon des données LSEG.

Netflix a annoncé la semaine dernière licencier quelque 1.000 salariés, soit environ 6% de ses effectifs.

Le groupe a perdu cette année sa bataille face à Skydance

PSKY.O pour le rachat de Warner Bros Discovery.

(Lisa Richwine, avec la contribution de Jaspreet Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

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