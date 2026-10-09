Netflix prévoit de supprimer 5% de ses effectifs, selon Puck News

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Netflix NFLX.O prévoit de supprimer environ 5% de ses effectifs; une annonce serait attendue dès la semaine prochaine, a rapporté vendredi Puck News, citant des sources proches du dossier.

Netflix n'a pas souhaité commenter cette information.

* La dernière vague importante de licenciements du géant du streaming remonte à 2022, lorsque l'entreprise avait supprimé des centaines d'emplois dans un contexte de ralentissement de la croissance et de perte d'abonnés

* Netflix comptait environ 16.000 salariés à temps plein à la fin de l’année dernière

* L’entreprise évolue sur un marché du streaming de plus en plus concurrentiel, alors que les entreprises du secteur des médias se regroupent et que YouTube capte une part croissante de l’audience et des dépenses publicitaires

* Netflix s’est diversifié au-delà de son activité d’abonnement, en investissant dans la publicité, les programmes en direct et les jeux vidéo afin de diversifier ses sources de revenus