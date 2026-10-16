Netflix nomme Rice, ancien cadre de Disney, au poste de directeur des contenus, alors que Bajaria quitte l'entreprise

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Netflix NFLX.O a annoncé jeudi avoir nommé Peter Rice, ancien cadre de Disney, au poste de directeur des contenus. Il succède ainsi à Bela Bajaria, qui quitte la plateforme de streaming après y avoir passé près d’une décennie.

Voici plus de détails:

* À compter du 26 octobre, M. Rice supervisera la stratégie de contenu de Netflix , notamment les séries , les films et les événements en direct dans toutes les régions

* Auparavant, il a occupé les fonctions de président de Walt Disney Television et de président de la division « General Entertainment » au sein de The Walt Disney Company DIS.N

* De son côté, Bela Bajaria a rejoint Netflix en 2016 et a été nommée directrice des contenus en janvier 2023

* Au cours de son mandat, Netflix a diffusé des succès de la culture poptels que "Bridgerton" et "Squid Game" et a développé son offre de programmes en direct grâce à des partenariats pluriannuels avec la WWE et la NFL

* Cette annonce intervient au lendemain d’une note interne dans laquelle Netflix a informé son personnel qu’il allait licencier 6 % de ses effectifs, soit environ 1 000 employés, ce qui représente sa plus importante vague de licenciements depuis 2022

* Le géant du streaming a dû faire face à des doutes quant à sa capacité à maintenir sa croissance, l’engagement des utilisateurs devenant une préoccupation majeure pour les investisseurs, alors que des plateformes telles que YouTube et TikTok attirent les spectateurs grâce à des contenus gratuits générés par les utilisateurs, ce qui leur confère un avantage en termes de coûts par rapport à Netflix