Netflix multiplie les bonnes nouvelles

(AOF) - Netflix a dévoilé hier soir une croissance de ses abonnés et des profits plus élevés qu’anticipé. Au troisième trimestre, le groupe de streaming a recruté 5,07 millions d'abonnés, portant le total à 282,72 millions. Le marché anticipait seulement 4 millions de clients supplémentaires. Entre juillet et septembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,364 milliards de dollars, soit 5,40 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,677 milliard de dollars (3,73 dollars par action) un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur au consensus de 5,12 dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe a, lui, augmenté de 15% à 9,82 milliards de dollars. Wall Street ciblait 9,77 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, le groupe table sur un bénéfice par action de 4,23 dollars et des revenus de 10,13 milliards de dollars, en progression de 14,7%. Le marché prévoit respectivement 3,91 dollars et 10,04 milliards de dollars.

La marge opérationnelle est attendue à 21,6%, en amélioration de 5 points sur un an. Elle s'était élevée à 29,6% au troisième trimestre contre 22,4%, un an plus tôt.

AOF - EN SAVOIR PLUS