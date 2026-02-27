Netflix monte en puissance après avoir mis fin à la poursuite de Warner Bros Discovery

27 février - ** Les actions de Netflix NFLX.O augmentent de ~7% % à 90,36 $ avant le marché après avoir abandonné la lutte pour Warner Bros Discovery WBD.O .

** Le géant du streaming a refusé jeudi d'augmenter son offre pour le célèbre studio hollywoodien

** Pendant ce temps, Paramount-Skydance's PSKY.O augmente de ~8%; Warner Bros Discovery WBD.O glisse de 2,47% avant la mise sur le marché

** Le conseil d'administration de WBD devra encore mettre fin à cet accord et accepter l'offre révisée de PSKY

*le conseil d'administration de WBD devra encore mettre fin à cet accord et accepter l'offre révisée de PSKY * "C'était absolument la bonne décision pour Netflix, à notre avis, nous avons estimé qu'il surpayait le streaming et les studios de Warner alors qu'il n'avait pas besoin de le faire, étant donné son activité extraordinairement forte", déclare la maison de courtage Morningstar

** En passant à autre chose si rapidement et en évitant toute incertitude supplémentaire pour l'entreprise, ce qui se reflète dans le prix récent de l'action, NFLX signale sa confiance dans la force sous-jacente de son activité principale et le fait que cette opportunité était plus offensive que défensive par nature - Moffettnathsnson

** 47 analystes évaluent l'action NFLX à "acheter" en moyenne; leur prévision médiane est de 115 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, NFLX a baissé de 9,78% depuis le début de l'année