 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix monte en puissance après avoir mis fin à la poursuite de Warner Bros Discovery
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de Netflix NFLX.O augmentent de ~7% % à 90,36 $ avant le marché après avoir abandonné la lutte pour Warner Bros Discovery WBD.O .

** Le géant du streaming a refusé jeudi d'augmenter son offre pour le célèbre studio hollywoodien

** Pendant ce temps, Paramount-Skydance's PSKY.O augmente de ~8%; Warner Bros Discovery WBD.O glisse de 2,47% avant la mise sur le marché

** Le conseil d'administration de WBD devra encore mettre fin à cet accord et accepter l'offre révisée de PSKY

*le conseil d'administration de WBD devra encore mettre fin à cet accord et accepter l'offre révisée de PSKY * "C'était absolument la bonne décision pour Netflix, à notre avis, nous avons estimé qu'il surpayait le streaming et les studios de Warner alors qu'il n'avait pas besoin de le faire, étant donné son activité extraordinairement forte", déclare la maison de courtage Morningstar

** En passant à autre chose si rapidement et en évitant toute incertitude supplémentaire pour l'entreprise, ce qui se reflète dans le prix récent de l'action, NFLX signale sa confiance dans la force sous-jacente de son activité principale et le fait que cette opportunité était plus offensive que défensive par nature - Moffettnathsnson

** 47 analystes évaluent l'action NFLX à "acheter" en moyenne; leur prévision médiane est de 115 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, NFLX a baissé de 9,78% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NETFLIX
84,5900 USD NASDAQ +2,29%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1800 USD NASDAQ +10,04%
WARNER BROS RG-A
28,8000 USD NASDAQ -0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/02/2026 à 10:49:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank