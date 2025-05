Netflix: le titre surperforme, BofA en renfort information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 17:08









(CercleFinance.com) - L'action Netflix surperforme la tendance vendredi à Wall Street à la faveur de commentaires favorables des analystes de Bank of America, qui voient le géant du streaming poursuivre ses bonnes performances.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre avance de 0,8%, à comparer avec un repli de 0,4% pour le Nasdaq, l'indice de référence des valeurs technologiques.



Dans une note adressée à ses clients, BofA fait remarquer que la valeur a affiché l'une des plus fortes progressions du secteur depuis le début de l'année, avec des gains de l'ordre de 33%.



Une progression que le bureau d'études attribue à l'arrivée de nouveaux abonnés (dont 19 millions nets sur le 4ème trimestre) et à sa relative insensibilité aux tensions commerciales internationales.



Du point de vue de BofA, le groupe californien reste toujours aussi bien positionné, que ce soit dans ses activités de coeur mais aussi dans les offres publicitaires ou les retransmissions sportives, ce qui devrait lui permettre de faire progresser ses bénéfices et son flux de trésorerie.



Ses analystes soulignent que Netflix a récemment révélé que son offre avec publicité (AVOD) atteignait désormais 94 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre 70 millions en novembre 2024 et 40 millions lors de la présentation commerciale de l'an dernier, avec notamment plus de jeunes de 18 à 34 ans que n'importe quelle autre chaîne de télévision traditionnelle ou câblée aux Etats-Unis.



BofA met également en évidence le programme prometteur de la plateforme pour les mois qui viennent, avec l'arrivée des nouvelles saisons de 'Squid Game', 'Mercredi' et 'Stranger Things'.



S'ajoutent à cela le 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, le film 'Happy Gilmore 2' d'Adam Sandler's ou 'The Four Seasons' qui pourraient attirer de nouveaux membres, sans compter les prochains matches de box et de football américain, qui devraient eux séduire les annonceurs, conclut BofA.



Toujours à l'achat sur le titre, le cabinet porte son objectif de cours de 1175 à 1490 dollars.





