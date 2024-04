Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: le titre recherché avant les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Netflix revient à proximité de ses records absolus jeudi à la Bourse de New York à quelques heures de la publication de ses résultats de premier trimestre, qui devraient faire ressortir des performances solides selon les professionnels.



Le titre du géant américain de la vidéo à la demande, désormais repassé au-dessus des 600 dollars, s'adjuge plus de 0,6% pour ne plus évoluer qu'à quelques dizaines de dollars de son plus haut historique de 690 dollars, atteint au printemps 2021.



Les investisseurs semblent vouloir se positionner à l'achat avant la parution des résultats trimestriels du spécialiste du streaming, qui dévoilera ses comptes pour les trois premiers mois de l'année ce soir après la clôture des marchés américains.



Les analystes attendent un nouveau trimestre de croissance du chiffre d'affaires, avec un consensus établi à 8,7 milliards de dollars, contre 8,2 milliards de dollars un an plus tôt.



'Le groupe devrait publier de solides résultats de premier trimestre', pronostiquent les analystes d'UBS.



D'après la banque suisse, Netflix devrait avoir comptabilisé 7,8 millions de nouveaux abonnés payants sur le trimestre, un chiffre bien supérieur à celui du trimestre précédent (4,3 millions) et à celui du premier trimestre 2023 (1,8 million).



D'après UBS, cette performance laisse entrevoir une prochaine accélération de la croissance du chiffre d'affaires.



Les investisseurs seront également attentifs aux prévisions du groupe pour le trimestre en cours, tout en s'attendant à des déclarations plutôt encourageantes.



'Nous pensons que Netflix a désormais trouvé la bonne formule entre créations de contenus au niveau mondial, des coûts équilibrés et une rentabilité qui s'améliore', indiquent les analystes de Wedbush Securities.



Pour le broker américain, qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de 725 dollars, cette conjonction d'éléments laisse penser que le groupe californien devrait continuer à améliorer ses bénéfices ainsi que son flux de trésorerie disponible.



Sous pression après l'épidémie de Covid en raison d'un ralentissement du nombre de nouveaux abonnés, le titre a repris des couleurs ces dernières années, à tel point que certains observateurs estiment que le groupe devrait rejoindre le club des 'Sept Magnifiques'.



Son cours de Bourse a ainsi bondi de 83% au cours des 12 mois écoulés.





Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +0.44%