Netflix lance une nouvelle application de jeu pour enfants "Playground

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7) par Harshita Mary Varghese

Netflix NFLX.O a redoublé d'efforts en matière de jeux lundi, en lançant une nouvelle application appelée "Netflix Playground" qui proposera des jeux construits autour de personnages populaires pour enfants tels que Peppa Pig et Sesame Street.

Les analystes estiment que les efforts du géant de la diffusion en continu en matière de jeux ne constituent pas encore un moteur de croissance majeur. L'un des principaux défis, selon les analystes, est le portefeuille relativement limité de propriétés intellectuelles emblématiques de Netflix par rapport à des rivaux tels que Warner Bros Discovery, qui possède des franchises, notamment DC Comics.

Parmi les jeux les plus populaires de Netflix figurent "GTA: San Andreas" de Rockstar Games et ceux basés sur ses propres émissions à succès comme "Squid Game: Unleashed"

Le géant de la diffusion en continu a déclaré que les nouvelles fonctionnalités visaient à constituer un "espace protégé où les parents savent que les enfants sont divertis, engagés et enrichis".

Cette initiative vise également à renforcer l'engagement des familles, un segment où le contenu pour enfants est traditionnellement considéré comme un moyen de réduire le taux de désabonnement, car les parents sont moins susceptibles d'annuler leur abonnement.

"En mettant l'accent sur les programmes pour enfants, Netflix sera plus attractif pour les ménages avec enfants", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer.

La nouvelle application aidera Netflix "à être compétitif dans le seul domaine où il est déficient par rapport à Disney+, à savoir les programmes pour enfants", a-t-il ajouté.

La nouvelle application est conçue pour les enfants de huit ans et moins et est incluse dans tous les niveaux d'abonnement à Netflix.

Chaque jeu sera jouable hors ligne, notamment "Playtime With Peppa Pig", "Dr. Seuss's Horton!" et "Sesame Street".

Outre le contrôle parental, la plateforme garantit l'absence de publicités, d'achats in-app ou de frais supplémentaires.

'Netflix Playground' peut être téléchargé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise lancera la version mondiale vers la fin du mois.