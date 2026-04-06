Netflix lance une nouvelle application de jeu pour enfants "Netflix Playground"

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Netflix NFLX.O a redoublé d'efforts en matière de jeux lundi, en lançant une nouvelle application appelée "Netflix Playground" qui proposera des jeux autour de personnages populaires pour enfants tels que Peppa Pig et Sesame Street.

effortsmatière de jeux

ne constituent pas encore un moteur de croissance majeur. L'un des principaux défis, selon les analystes, portefeuille relativement limité de propriétés intellectuelles emblématiques de Netflix par rapport à des rivaux tels que Warner Bros Discovery, qui possède des franchises, notamment DC Comics. Parmi les jeux les plus populaires de Netflix figurent "GTA: San Andreas" de Rockstar Games et ceux basés sur ses propres émissions à succès comme "Squid Game: Unleashed". Le géant de la diffusion en continu a déclaré que les nouvelles fonctionnalités visaient à constituer un "espace protégé où les parents savent que les enfants sont divertis, engagés et enrichis".

Cette initiative vise également à renforcer l'engagement auprès des familles, un segment où le contenu pour enfants est traditionnellement considéré comme un moyen de réduire le taux de désabonnement, car les parents sont moins susceptibles d'annuler leur abonnement.

La nouvelle application est conçue pour les enfants de huit ans et moins et est incluse dans tous les niveaux d'abonnement à Netflix.

Chaque jeu sera jouable hors ligne, notamment "Playtime With Peppa Pig", "Dr. Seuss's Horton!" et "Sesame Street".

Outre le contrôle parental, la plateforme garantit l'absence de publicités, d'achats in-app ou de frais supplémentaires. "Netflix Playground" peut être téléchargé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise lancera la version mondiale vers la fin du mois.