 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix lance une nouvelle application de jeu pour enfants "Netflix Playground"
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 20:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a redoublé d'efforts en matière de jeux lundi, en lançant une nouvelle application appelée "Netflix Playground" qui proposera des jeux autour de personnages populaires pour enfants tels que Peppa Pig et Sesame Street.

effortsmatière de jeux

ne constituent pas encore un moteur de croissance majeur. L'un des principaux défis, selon les analystes, portefeuille relativement limité de propriétés intellectuelles emblématiques de Netflix par rapport à des rivaux tels que Warner Bros Discovery, qui possède des franchises, notamment DC Comics. Parmi les jeux les plus populaires de Netflix figurent "GTA: San Andreas" de Rockstar Games et ceux basés sur ses propres émissions à succès comme "Squid Game: Unleashed". Le géant de la diffusion en continu a déclaré que les nouvelles fonctionnalités visaient à constituer un "espace protégé où les parents savent que les enfants sont divertis, engagés et enrichis".

Cette initiative vise également à renforcer l'engagement auprès des familles, un segment où le contenu pour enfants est traditionnellement considéré comme un moyen de réduire le taux de désabonnement, car les parents sont moins susceptibles d'annuler leur abonnement.

La nouvelle application est conçue pour les enfants de huit ans et moins et est incluse dans tous les niveaux d'abonnement à Netflix.

Chaque jeu sera jouable hors ligne, notamment "Playtime With Peppa Pig", "Dr. Seuss's Horton!" et "Sesame Street".

Outre le contrôle parental, la plateforme garantit l'absence de publicités, d'achats in-app ou de frais supplémentaires. "Netflix Playground" peut être téléchargé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise lancera la version mondiale vers la fin du mois.

Valeurs associées

NETFLIX
98,6350 USD NASDAQ -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo prise par un membre d'équipage d'Artemis II et diffusée par la Nasa, montrant la Lune à travers un hublot du vaisseau spatial Orion, le 6 avril 2026 ( NASA / Handout )
    Les astronautes d'Artémis survolent la Lune
    information fournie par AFP 06.04.2026 21:31 

    Les quatre astronautes d'Artémis II ont commencé lundi leur période d'observation rapprochée de la Lune, peu après être devenus les êtres humains s'étant aventurés le plus loin de la Terre. Le record de 400.171 km atteint par leurs prédécesseurs d'Apollo 13 en ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse sur la guerre contre l'Iran, le 6 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump menace l'Iran de destruction totale
    information fournie par AFP 06.04.2026 21:28 

    Le président américain Donald Trump a menacé de détruire l'Iran "tout entier" mardi soir si Téhéran n'a pas répondu d'ici là à son ultimatum et rouvert le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole. "Le pays entier pourrait être détruit ... Lire la suite

  • Le président chilien José Antonio Kast (g) reçu par son homologue argentin Javier Milei à la Casa Rosada, le 6 avril 2026 à Buenos Aires ( AFP / Juan Mabromata )
    En Argentine, le président chilien Kast veut intensifier les liens avec Milei
    information fournie par AFP 06.04.2026 20:41 

    Le président argentin Javier Milei et son homologue chilien José Antonio Kast ont convenu lundi à Buenos Aires de faire avancer l'intégration commerciale, le développement touristique et les questions en matière de sécurité, lors de la première visite officielle ... Lire la suite

  • bureau veritas (Crédit: L. Grassin / )
    Bureau Veritas rachète Lotusworks pour une valeur d'entreprise de €375 mlns
    information fournie par Reuters 06.04.2026 20:00 

    Le spécialiste français de l’inspection, l'audit, et de la certification Bureau Veritas BVI.PA a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir Lotusworks, spécialisé dans les infrastructures sensibles, pour une valeur d’entreprise de 375 millions d’euros. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank