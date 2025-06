Netflix: la CFO d'Airbnb rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Netflix annonce la nomination d'Ellie Mertz, la directrice financière (CFO) d'Airbnb depuis mars 2024, comme nouvelle membre de son conseil d'administration, au sein duquel elle siégera également au comité d'audit.



'Le mandat d'Ellie chez Airbnb, combiné à sa profonde compréhension de Netflix, la place dans une position unique pour contribuer à notre vision stratégique', expliquent Ted Sarandos et Greg Peters, les co-CEO de la plateforme de streaming.



Avant de rejoindre Airbnb en 2013, Ellie Mertz a été vice-présidente des finances chez Netflix, où elle a exercé diverses fonctions financières de 2006 à 2013. Elle siège aussi aux conseils d'administration de DoorDash et de Faire Wholesale.





