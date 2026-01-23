 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix : gare à la cassure du support majeur des 83,5E
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 13:18

Netflix poursuit la correction moyen terme amorcée sous 134$ le 30 juin 2025 : gare à la cassure des 83/83,5E (ratio de Fibonacci -38,2% depuis les sommets) , plancher des 14 janvier et 7 avril 2025 car l'objectif suivant serait -50% par rapport au sommet historique, soit 67$ (le titre comblerait au passage le "gap" des 70,44$ du 17 octobre 2024).

Valeurs associées

NETFLIX
83,5400 USD NASDAQ -2,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • All eyes were on Davos this week as Trump barrelled into town with a geopolitical storm hanging over the ski resort ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Grâce à Donald Trump, un nouveau souffle pour Davos?
    information fournie par AFP 23.01.2026 14:19 

    Le président américain Donald Trump a volé la vedette au Forum économique mondial à Davos, mais il a peut-être aussi relancé ce rendez-vous annuel des élites mondiales. La réunion, qui rassemble tous les hivers dans les Alpes suisses grands patrons, dirigeants ... Lire la suite

  • Le logo de TikTok affiché les bureaux de la société à Culver City (Californie), le 30 septembre 2025. ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    TikTok : ce qu’il faut savoir sur le réseau social et ses enjeux
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.01.2026 14:00 

    Créé en 2016 en Chine, la plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde a annoncé la création d’une co-entreprise aux États‑Unis pour éviter son interdiction. "Je suis tellement heureux d'avoir aidé à sauver TikTok!" a lancé Donald Trump ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS KIENZLE )
    En difficulté, l'équipementier ZF abandonne des projets liés à l'électromobilité
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 13:51 

    L'équipementier automobile allemand ZF, confronté aux difficultés d'un secteur en pleine transition vers l'électrique, a annoncé vendredi qu'il abandonnait ses projets dans l'électromobilité jugés "non rentables", ce qui devrait faire plonger ses comptes en 2025. ... Lire la suite

  • Des munitions. (illustration) ( AFP / RAUL ARBOLEDA )
    Le tchèque CSG signe la plus grande entrée en Bourse d'un groupe de défense
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 13:49 

    Le fabricant d'armes et de munitions tchèque CSG (Czechoslovak Group) a fait son entrée à la Bourse d'Amsterdam vendredi, levant 3,8 milliards d'euros lors de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée dans le secteur de la défense. Cette cotation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank