Netflix et Warner Music concluent un accord pluriannuel pour des documentaires d'artistes

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Netflix NFLX.O et Warner Music Group

WMG.O ont signé un accord pluriannuel exclusif pour la production de séries documentaires et de films explorant les vies, la musique et l'héritage des artistes du label.

Ce partenariat, annoncé vendredi, permet à Netflix d'accéder à l'un des plus formidables coffres-forts de l'histoire de la musique. WMG représente des légendes comme David Bowie, Cher, Fleetwood Mac, Aretha Franklin et Joni Mitchell, ainsi que des superstars contemporaines comme Charli XCX, Coldplay et Bruno Mars.

Cet accord marque le dernier front d'une course qui s'intensifie entre les détenteurs de droits musicaux et les plateformes de diffusion en continu, désireuses de transformer de vastes catalogues en contenu visuel de qualité et d'augmenter le nombre d'abonnés.

Les documentaires musicaux sont de plus en plus souvent utilisés par les fans pour des programmes à forte résonance culturelle, une tendance soulignée par le film "Eras Tour" de Taylor Swift, qui a rapporté plus de 260 millions de dollars à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de cet accord, WMG travaillera avec Unigram - la société de production associée au label - qui servira de studio pour ses projets de longue durée. Chaque titre sera développé en collaboration avec les artistes eux-mêmes ou leurs ayants droit.

Ce partenariat vient renforcer la gamme croissante de programmes musicaux de Netflix, qui s'est déjà forgé une réputation de poids lourd du genre avec des titres tels que "Homecoming: A Film by Beyonce" et "Quincy" parmi ses sorties les plus médiatisées.

Les plateformes concurrentes ont également investi de manière agressive dans la narration musicale. Disney+ propose une série de films très médiatisés, dont "The Beach Boys", tandis que Max a attiré l'attention avec des documentaires tels que "Stax: Soulsville U.S.A.", qui présentent des labels historiques et des artistes influents.

Apple Music, quant à lui, s'est lancé dans le contenu vidéo musical original, en produisant des documentaires et en diffusant des concerts en direct grâce à sa série Apple Music Live, qui a présenté des artistes tels que Harry Styles et Billie Eilish.