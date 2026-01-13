Netflix envisage de modifier l'offre de Warner Bros pour la rendre entièrement liquide, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O travaille sur des conditions révisées pour l'acquisition de Warner Bros Discovery

WBD.O et a discuté de faire une offre entièrement en espèces pour l'achat des studios et des activités de streaming de la société, a rapporté Bloomberg News mardi.