 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 465,14
-1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Netflix entre en négociations exclusives pour acquérir le studio Warner Bros Discovery et le service de diffusion en continu, selon un journaliste de Bloomberg News
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 04:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe de "acquérir" au paragraphe 1)

Netflix NFLX.O a entamé des négociations exclusives avec Warner Bros Discovery WBD.O pour acquérir son studio et son service de streaming, a déclaré un journaliste de Bloomberg News dans un post sur X.

Netflix s'est imposé comme le principal soumissionnaire pour Warner Bros Discovery, a rapporté Reuters jeudi, augmentant les enjeux d'une transaction potentielle qui pourrait remodeler le paysage des médias.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
103,2200 USD NASDAQ -0,71%
WARNER BROS RG-A
24,5400 USD NASDAQ -0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un internaute consulte le site web du géant asiatique du commerce électronique Shein sur un ordinateur portable à Paris, le 5 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Shein et l'Etat se confrontent au tribunal sur la suspension de la plateforme
    information fournie par AFP 05.12.2025 04:34 

    Shein et l'Etat ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris vendredi: l'Etat y demande la suspension de la plateforme en raison des produits illicites qu'elle vendait. Shein trouve cette requête injustifiée et disproportionnée. Une suspension pour trois mois ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie vénézuélienne Rutaca passe devant la lune, vu depuis l'aéroport international Simon Bolivar à Maiquetia, Venezuela, le 3 décembre 2025 ( AFP / Juan BARRETO )
    Le Venezuela isolé après la suspension des vols par les compagnies étrangères
    information fournie par AFP 05.12.2025 02:07 

    Le Venezuela est quasiment privé de liaisons aériennes avec l'extérieur après la suspension des vols par les compagnies aériennes étrangères pour des motifs de sécurité, en raison du déploiement militaire américain dans les Caraïbes. Boliviana de Aviacion et Satena ... Lire la suite

  • Wall Street finit sans grand changement
    Wall Street finit sans grand changement
    information fournie par Reuters 05.12.2025 00:01 

    La Bourse de New York a fini sans grand changement jeudi lors d'une séance pauvre en indicateurs susceptibles de modifier la trajectoire des taux de la Réserve fédérale, qui se réunit la semaine prochaine. L'indice Dow Jones a cédé 31,96 points ou 0,07%, à 47.850,94 ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2024 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine sans grand entrain, attend la réunion de la Fed
    information fournie par AFP 04.12.2025 22:40 

    La Bourse de New York a clôturé sans direction claire jeudi, digérant de nouveaux chiffres sur l'emploi et se montrant attentiste avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine. Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre, ne lâchant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank