Netflix entre en négociations exclusives pour acquérir le studio Warner Bros Discovery et le service de diffusion en continu, selon un journaliste de Bloomberg News

(Correction de l'orthographe de "acquérir" au paragraphe 1)

Netflix NFLX.O a entamé des négociations exclusives avec Warner Bros Discovery WBD.O pour acquérir son studio et son service de streaming, a déclaré un journaliste de Bloomberg News dans un post sur X.

Netflix s'est imposé comme le principal soumissionnaire pour Warner Bros Discovery, a rapporté Reuters jeudi, augmentant les enjeux d'une transaction potentielle qui pourrait remodeler le paysage des médias.