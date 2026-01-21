 Aller au contenu principal
Netflix en retrait après des perspectives 2026 jugées prudentes
information fournie par AOF 21/01/2026 à 16:23

(AOF) - Netflix fléchit de 3,45%, à 84,05 dollars, sur la place new-yorkaise. Le géant du streaming américain a publié hier, après la clôture, des résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu, tout en délivrant des prévisions prudentes pour 2026, sur fond de projet de rapprochement avec Warner. Son bpa sur la période d'octobre à décembre s'élève à 56 cents (contre 55 cents de consensus), ressortant supérieur aux attentes du marché tout comme son chiffre d'affaires qui s'élève à 12,1 milliards de dollars, contre 11,97 milliards attendus.

Le groupe revendique 325 millions d'abonnés, dopés par une forte audience pendant les fêtes, tirée notamment par la dernière saison de Stranger Things, ainsi que par la diffusion de deux matchs de NFL et la sortie du nouveau volet d'À couteaux tirés.

Au-delà des chiffres, Netflix attire aussi l'attention avec son projet de rachat de Warner Bros Discovery, valorisé 82,7 milliards de dollars.

Pour contrer une offre concurrente de Paramount Skydance, la plateforme a revu sa proposition, qui inclurait les studios Warner, leurs franchises phares (Harry Potter, Game of Thrones, DC) et HBO Max. Pour financer l'opération, Netflix s'appuierait sur un prêt relais porté à 67,2 milliards de dollars. La société a déclaré qu'elle suspendait ses rachats d'actions afin de constituer une réserve de liquidités pour financer l'acquisition des actifs de streaming et des studios de WBD.

Une publication trimestrielle "contrastée"

Jefferies juge cette publication trimestrielle contrastée. "Les principaux points négatifs sont la guidance de marge opérationnelle 2026 à 32% (hors M&A), inférieure aux 33% attendus. À l'inverse, l'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice, en hausse de 12 à 14%, ressort légèrement au-dessus des anticipations, et le management a réaffirmé ses objectifs 2030 ayant fuité", détaille le broker, à l'Achat sur le dossier. "Une plus grande certitude quant à la conclusion d'un accord serait un catalyseur positif clé", ajoute-t-il, estimant par ailleurs que "tout bien considéré, Netflix est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de croissance à long terme".

Pour HSBC, qui a réitéré sa recommandation à l'Achat tout en réduisant sa cible de 107 à 105 dollars, la firme américaine a signé un trimestre solide, mais la visibilité de marge est moins favorable à court terme. "Nous conservons une lecture positive à long terme de la stratégie de Netflix visant à renforcer son offre et continuons d'anticiper des bénéfices potentiels en cas d'acquisition de WBD".

Le groupe table, pour 2026, sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, alors que le consensus des analystes se situe à 50,98 milliards de dollars.

Valeurs associées

NETFLIX
83,2350 USD NASDAQ -4,61%
