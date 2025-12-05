 Aller au contenu principal
Netflix en négociations exclusives pour racheter les actifs de Warner Bros Discovery, selon une source
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Netflix propose 28 dollars par action pour les actifs de Warner Bros, selon une source

*

L'offre est comparable au cours de clôture de 24,54 dollars de jeudi

*

Paramount, qui a cherché à acheter l'ensemble de la société, déclare que le processus de vente n'est pas équitable - CNBC

*

Un accord pourrait être annoncé dans les jours qui viennent, selon les médias

(Comparaison des prix des offres et mise en contexte) par Milana Vinn

Netflix NFLX.O est en pourparlers exclusifs pour acheter les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros Discovery WBD.O ainsi que ses actifs de streaming, après avoir offert 28 dollars par action, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

La société mère de HBO, qui explore des options stratégiques , a reçu une deuxième série d'offres cette semaine après que Netflix, Paramount Skydance PSKY.O et Comcast CMCSA.O ont fait des propositions préliminaires de rachat.

Netflix, qui s'est imposé comme le principal soumissionnaire, a fait une offre essentiellement en numéraire , comme Reuters l'a déjà rapporté.

L'offre de 28 dollars par action se compare au cours de clôture de Warner Bros de 24,54 dollars jeudi et à une offre précédente de Paramount de près de 24 dollars pour tous les actifs de la société, qui comprennent également des réseaux câblés tels que CNN, TNT et TBS.

Netflix et Warner Bros Discovery n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

PIVOT STRATÉGIQUE

Netflix se diversifie agressivement au-delà de son modèle d'abonnement de base pour générer de nouvelles sources de revenus.

Un accord avec Warner Bros, dont les franchises comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones" et DC Comics, transformerait Netflix en une puissance médiatique verticalement intégrée, lui donnant l'une des bibliothèques les plus précieuses d'Hollywood.

Netflix obtiendrait un contrôle exclusif à long terme sur des propriétés intellectuelles de premier ordre, tout en réduisant sa dépendance à l'égard des studios externes, à mesure qu'il s'étend aux jeux, aux spectacles en direct et à des écosystèmes de consommation plus vastes.

Selon Bloomberg News, Netflix a proposé une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités de régulation bloquent l'accord et les entreprises pourraient annoncer l'accord dans les jours à venir.

La nouvelle d'un accord potentiel a incité un consortium de personnalités de l'industrie cinématographique à exhorter le Congrès américain à intervenir si l'offre de Netflix aboutissait, mettant en garde contre une crise économique et institutionnelle imminente à Hollywood, a rapporté Variety.

Paramount a accusé Warner Bros de mener une procédure de vente déloyale qui favorise Netflix par rapport aux autres soumissionnaires, a rapporté CNBC jeudi, citant une lettre envoyée par la société de médias nouvellement fusionnée.

"Nous vous demandons instamment de mettre en place un comité spécial composé d'administrateurs n'ayant aucune apparence potentielle de partialité ou de redevabilité envers d'autres personnes dont les intérêts peuvent différer de ceux des actionnaires", a déclaré l'équipe juridique de Paramount dans la lettre.

Paramount n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

En octobre, le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté une offre d'environ 60 milliards de dollars de Paramount pour l'ensemble de la société et a ensuite lancé un processus formel de vente de ses actifs.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
27,2000 USD NASDAQ -0,84%
NETFLIX
103,2200 USD NASDAQ -0,71%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,8200 USD NASDAQ +1,02%
WARNER BROS RG-A
24,5400 USD NASDAQ -0,12%
