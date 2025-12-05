Netflix en négociations exclusives pour le rachat de Warner Bros-sources

Netflix est en négociations exclusives avec Warner Bros Discovery (WBD) en vue de l'acquisition du studio de cinéma et de la division "streaming" du groupe dans le cadre d'une transaction évaluée à 28 dollars par action, a déclaré jeudi une source.

Une source avait déclaré le mois dernier que WBD avait reçu des offres de rachat de la part de Paramount Skydance, Comcast et Netflix.

Bloomberg News a rapporté que Netflix avait proposé une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités réglementaires décident de bloquer l'accord. Les entreprises pourraient annoncer l'accord dans les prochains jours, était-il ajouté.

Selon CNBC, la proposition de Netflix prévoit que les actifs que le groupe souhaite racheter soient payés à 85% en espèces.

Ni Netflix ni WBD n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Milana Vinn à New York, Harshita Mary Varghese et Arasu Kannagi Basil à Bangalore, Juby Babu à Mexico et Dawn Chmielewski, avec Gursimran Kaur; version française Camille Raynaud)