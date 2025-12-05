Netflix en négociations exclusives pour acheter des actifs de Warner Bros-source

(Actualisé avec réactions industrie du cinéma et Paramount, détails, cours de Bourse)

Netflix NFLX.O est en négociations exclusives avec Warner Bros Discovery (WBD) WBD.O en vue de l'acquisition des studios de cinéma et de télévision et des activités de streaming du groupe dans le cadre d'une transaction évaluée à 28 dollars par action, a déclaré jeudi une source.

Warner Bros Discovery (WBD), qui a dit explorer des options stratégiques, a reçu une deuxième série d'offres cette semaine après les propositions préliminaires de rachat formulées par Paramount Skydance, Comcast et Netflix.

La proposition de Netflix, qui s'avère la plus élevée, prévoit que les actifs que le groupe souhaite racheter soient payés principalement en numéraire.

Ni Netflix ni WBD n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En avant-Bourse, vendredi, l'action Warner Bros Discovery prend 4,3%, tandis que le titre Netflix recule de 0,6%.

L'offre de 28 dollars par action se compare au cours de clôture de Warner Bros de 24,54 dollars jeudi et à une offre précédente de Paramount de près de 24 dollars pour l'ensemble des actifs de la société.

Warner Bros Discovery possède notamment le studio HBO, la franchise "Harry Potter" ainsi que la chaîne CNN.

Si l'accord avait lieu, Netflix obtiendrait alors un contrôle exclusif à long terme sur des propriétés intellectuelles de premier ordre, tout en réduisant sa dépendance à l'égard des studios externes.

La perspective de cet éventuel rachat a incité un consortium de personnalités de l'industrie du cinéma à exhorter le Congrès américain à intervenir si l'offre de Netflix venait à se concrétiser, mettant en garde contre une crise économique et institutionnelle imminente à Hollywood, selon Variety.

Paramount Skydance PSKY.O a accusé Warner Bros de mener une procédure de vente déloyale qui favorise Netflix par rapport aux autres soumissionnaires, a rapporté CNBC jeudi, citant une lettre envoyée par la société de médias récemment fusionnée.

"Nous vous demandons instamment de mettre en place un comité spécial composé d'administrateurs n'ayant aucune apparence potentielle de partialité ou de redevabilité envers d'autres personnes dont les intérêts peuvent différer de ceux des actionnaires", a déclaré l'équipe juridique de Paramount dans la lettre.

Paramount, dont le titre perd environ 1% en avant-Bourse, n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

En octobre, le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté une offre d'environ 60 milliards de dollars de Paramount pour l'ensemble de la société et a ensuite lancé une procédure officielle de vente de ses actifs.

(Milana Vinn à New York, Harshita Mary Varghese et Arasu Kannagi Basil à Bangalore, Juby Babu à Mexico et Dawn Chmielewski ; avec la contribution de Gursimran Kaur et Rashika Singh ; version française Camille Raynaud et Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)