Netflix en hausse après l'annonce d'une offre en espèces pour Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du géant du streaming Netflix

NFLX.O ont augmenté de 1 % à 91,24 $ avant le marché

** NFLX prépare une offre au comptant pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery

WBD.O , a déclaré une source à Reuters

** Les changements visent à accélérer la vente des actifs de WBD, qui prendra des mois avant d'être conclue et qui s'est heurtée à l'opposition des politiciens et du soumissionnaire rival Paramount Skydance PSKY.O , selon la source

** L'offre précédente de 82,7 milliards de dollars de NFLX pour les films et les actifs de streaming de Warner Bros était une transaction en espèces et en actions

** WBD a préféré l'offre de NFLX à l'offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars de PSKY

** Les actions de WBD ont baissé de 0,5 %, tandis que les actions de PSKY sont restées stables

** À la dernière clôture, NFLX a augmenté de 7,5 % au cours de l'année écoulée, mais a baissé de 12,5 % depuis que l'opération a été divulguée