Netflix en grande forme trimestrielle

(AOF) - Netflix affiche une forme olympique au moment de dévoiler ses performances de son dernier trimestre 2023. Le géant américain du streaming a engrangé 13,1 millions nouveaux abonnés, un niveau au-dessus des attentes qui pulvérise le record enregistré sur la même période fin 2022, avec une hausse de 7, 7 millions nouveaux abonnés. A travers le monde, Netflix compte désormais plus de 260 millions d'abonnés. La firme californienne a enregistré une croissance de 12, 5% du chiffre d'affaires trimestriel, à près de 9 milliards de dollars.

Ses profits nets s'affichent à 938 millions de dollars sur la période, soit un peu moins que les 956 millions anticipés par les analystes mais beaucoup plus que les 55 millions de la même période l'année précédente.

Netflix a réalisé 8,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pendant la saison des fêtes, soit une progression de 12,5% en un an supérieure aux prévisions des analystes.

Acquisition des droits de diffusion du catch pour 5 milliards de dollars

"Si nous continuons à améliorer Netflix plus rapidement que la concurrence, nous aurons une entreprise qui aura toujours plus de valeur - pour les consommateurs, les créateurs et les actionnaires", ont indiqué les deux patrons, Ted Sarandos et Greg Peters, cités dans un communiqué.

Netflix a par ailleurs signé un accord de droits de plus de 5 milliards de dollars avec World Wrestling Entertainment, société américaine spécialisée dans l'organisation de combats de catch, faisant de la plateforme de streaming le diffuseur exclusif de l'émission en direct "Raw" à partir de janvier 2025, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine notamment.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…