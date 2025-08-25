Netflix: deux 'Netflix Houses' vont ouvrir d'ici à la fin de l'année
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 16:57
Ces espaces - qui doivent s'étendre sur plus de 9.000 m2 - ambitionnent de donner vie aux univers emblématiques de la plateforme de streaming, allant de 'Mercredi' à 'Squid Game', en passant par 'One Piece' et 'Stranger Things'.
L'accès aux Netflix Houses sera gratuit, avec l'objectif de permettre aux visiteurs de déambuler librement et de profiter d'animations comme des décors immersifs, des opportunités photos et des événements spéciaux, sans oublier le restaurant et bar Netflix Bites et la boutique Netflix Shop.
Le premier site ouvrira ses portes le 12 novembre à Philadelphie, au King of Prussia, un endroit où les visiteurs pourront notamment découvrir un festival inspiré de la série 'Mercredi', ainsi que des expériences en réalité virtuelle (VR) permettant de s'immerger dans la peau des héros de Stranger Things ou Squid Game.
Quelques semaines plus tard, le 11 décembre, ce sera au tour de la Galleria Dallas de dévoiler son Netflix House avec comme attractions-phare des 'escape games' inspirés de 'Stranger Things' où les participants devront retrouver trois habitants disparus de Hawkins, mais aussi de 'Squid Game: Survive the Trials', où les participants devront subir une série d'épreuves impitoyables face au mystérieux Front Man.
Si l'entrée reste gratuite, certains parcours thématiques et expériences spécifiques seront accessibles sur réservation payante.
Il est prévu qu'un troisième site ouvrira ses portes à Las Vegas en 2027.
Valeurs associées
|1 226,4000 USD
|NASDAQ
|+1,81%
A lire aussi
-
SpaceX espère faire décoller sa mégafusée Starship lundi soir après l'annulation dimanche d'un vol test en raison d'une fuite d'oxygène liquide, nouveau revers pour l'entreprise d'Elon Musk confrontée à une série noire d'essais marqués par des explosions. Ces problèmes ... Lire la suite
-
Le typhon Kajiki a atteint lundi, avec des vents de 130 km par heure, les terres du centre-nord du Vietnam, faisant un mort et huit blessés, et entraînant l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants des régions côtières. Kajiki, cinquième typhon à frapper ... Lire la suite
-
Cinq journalistes, dont certains collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, ont été tués lundi dans des frappes israéliennes sur un hôpital de la bande de Gaza ayant fait au total 20 morts, a annoncé la Défense civile dans le territoire palestinien ravagé par ... Lire la suite
-
Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont reculé au mois de juillet, tant sur un mois que sur un an, mais ont été supérieures aux attentes des marchés, selon les données publiées lundi par le département du Commerce. 652.000 nouveaux logements ont été vendus ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer