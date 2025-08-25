Netflix: deux 'Netflix Houses' vont ouvrir d'ici à la fin de l'année information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 16:57









(Zonebourse.com) - Netflix a annoncé lundi que de deux 'Netflix Houses', ses lieux immersifs directement inspirés de ses films et séries, ouvriraient leurs portes d'ici à la fin de l'année, avant l'inauguration d'un troisième espace à Las Vegas prévue dans le courant de 2027.



Ces espaces - qui doivent s'étendre sur plus de 9.000 m2 - ambitionnent de donner vie aux univers emblématiques de la plateforme de streaming, allant de 'Mercredi' à 'Squid Game', en passant par 'One Piece' et 'Stranger Things'.



L'accès aux Netflix Houses sera gratuit, avec l'objectif de permettre aux visiteurs de déambuler librement et de profiter d'animations comme des décors immersifs, des opportunités photos et des événements spéciaux, sans oublier le restaurant et bar Netflix Bites et la boutique Netflix Shop.



Le premier site ouvrira ses portes le 12 novembre à Philadelphie, au King of Prussia, un endroit où les visiteurs pourront notamment découvrir un festival inspiré de la série 'Mercredi', ainsi que des expériences en réalité virtuelle (VR) permettant de s'immerger dans la peau des héros de Stranger Things ou Squid Game.



Quelques semaines plus tard, le 11 décembre, ce sera au tour de la Galleria Dallas de dévoiler son Netflix House avec comme attractions-phare des 'escape games' inspirés de 'Stranger Things' où les participants devront retrouver trois habitants disparus de Hawkins, mais aussi de 'Squid Game: Survive the Trials', où les participants devront subir une série d'épreuves impitoyables face au mystérieux Front Man.



Si l'entrée reste gratuite, certains parcours thématiques et expériences spécifiques seront accessibles sur réservation payante.



Il est prévu qu'un troisième site ouvrira ses portes à Las Vegas en 2027.





Valeurs associées NETFLIX 1 226,4000 USD NASDAQ +1,81%