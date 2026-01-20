Netflix, désireux d'acquérir des actifs de Warner Bros, bat de peu les attentes au T4

Netflix bat légèrement les attentes au quatrième trimestre

par Dawn Chmielewski

Netflix a publié mardi des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes et a communiqué des prévisions annuelles à peine plus ‍élevées que le consensus à Wall Street, alors qu'il est engagé dans une bataille financière pour racheter des actifs de Warner Bros Discovery.

Le titre du géant du 'streaming' reculait d'environ 4% dans les ‌échanges boursiers d'après-clôture.

Sur la période octobre-décembre, le chiffre d'affaires de Netflix s'est établi à 12,1 milliards de dollars, alors que le consensus ressortait à 11,97 milliards selon des ​données LSEG.

Le bénéfice dilué du groupe au troisième trimestre a été de 56 cents par ⁠action, contre un consensus de 55 cents.

D'après le cabinet Nielsen, l'audience mensuelle de la plateforme a grimpé de 10% en décembre, portée en grande partie ⁠par l'intérêt suscité par l'ultime saison ‍de "Stranger Things", l'une de ses séries phare, qui a généré quelque ⁠15 milliards de minutes de visionnage.

Netflix a également diffusé en direct pendant les fêtes de fin d'année deux matches de la Ligue nord-américaine de football américain (NFL).

Après avoir dépassé fin 2024 le seuil ​des 300 millions d'abonnés mondiaux, la plateforme comptait fin décembre plus de 325 millions de clients à travers le monde.

Le groupe a dit anticiper en 2026 un chiffre d'affaires annuel compris ⁠entre 50,7 milliards et 51,7 milliards de dollars. Les analystes anticipaient en moyenne un ​montant de 50,98 milliards de dollars.

Les investisseurs sont focalisés sur le ​projet de rachat du studio ​et de la division streaming de Warner Bros Discovery, avec une offre de 82,7 milliards ​de dollars actualisée pour être entièrement en numéraire, ⁠selon un document déposé mardi.

Netflix fait face sur ce dossier à la concurrence de Paramount Skydance, qui a formulé une offre hostile.

"Il semble que les investisseurs sont sceptiques sur le fait que l'acquisition de WBD leur sera bénéfique, ce qui a contribué au recul du titre ces derniers temps", ‌a commenté Ross Benes, analyste chez eMarketer.

Dans un communiqué accompagnant l'offre révisée formulée mardi par Netflix, le codirecteur général du groupe Ted Sarandos a déclaré que cette offre allait fournir "une plus grande certitude financière".

Netflix a par ailleurs indiqué aux investisseurs qu'il allait suspendre ses programmes de rachat d'actions afin d'accumuler du cash en vue de financer le rachat de Warner Bros.

(Dawn Chmielewski et Lisa ‌Richwine; version française Jean Terzian)