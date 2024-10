Netflix dépasse ses objectifs de résultats avec 5 millions de nouveaux clients

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski

Le pionnier de la vidéo en streaming Netflix NFLX.O a gagné 5,1 millions d'abonnés au troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street de plus d'un million d'utilisateurs, a indiqué la société dans son rapport sur les résultats jeudi.

Les investisseurs s'attendaient à ce que Netflix gagne 4 millions d'abonnés entre juillet et septembre, selon les estimations des analystes compilées par LSEG. Parmi les nouveaux programmes diffusés au cours de cette période, on peut citer le roman policier "The Perfect Couple" (Le couple parfait) et la comédie romantique "Nobody Wants This" (Personne ne veut de ça)

Le bénéfice dilué par action s'est établi à 5,40 dollars, supérieur aux prévisions du consensus (5,12 dollars). Le chiffre d'affaires a atteint 9,825 milliards de dollars, soit un peu plus que les 9,769 milliards de dollars prévus par le consensus.

Netflix a essayé de détourner l'attention des investisseurs du nombre d'abonnés vers d'autres indicateurs, notamment la croissance du chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires. La société a déclaré que sa marge d'exploitation avait atteint 30 % au cours du trimestre, contre 22 % un an plus tôt.

"Nous avons réalisé notre plan d'accélération de nos activités et nous sommes ravis de terminer l'année en beauté avec un excellent quatrième trimestre", a déclaré la société dans une lettre adressée à ses actionnaires.

Netflix s'efforce d'augmenter les recettes de ses nouveaux forfaits financés par la publicité, mais a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la publicité devienne un moteur de croissance important avant 2026. Au troisième trimestre, le chercheur Antenna a indiqué que Netflix avait ajouté plus de 1,9 million d'abonnés à son service financé par la publicité.

Une partie du plan est axée sur les événements en direct, notamment les sports, qui attirent beaucoup les annonceurs. En novembre, Netflix diffusera un combat entre la star de YouTube Jake Paul et Mike Tyson, puis ses premiers matchs de la NFL en décembre.

"Les annonceurs veulent faire partie des grands moments culturels. Les programmes en direct convaincants rassembleront et uniront toujours les gens pour un instant précis", a déclaré Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester. "Pour les marques, il s'agit d'un public captif qui est prêt à recevoir des messages publicitaires