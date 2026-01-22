 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix chute après que Paramount Skydance a repoussé l'échéance de l'offre pour Warner Bros
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du géant du streaming Netflix

NFLX.O chutent de 1,4 % à 84,20 $ après que Paramount Skydance

PSKY.O a repoussé la date limite de son offre pour Warner Bros Discovery WBD.O .

** Les actions PSKY augmentent de 1,5 % à 11,78 $; WBD est en légère hausse

** Netflix a révisé son offre de 82,7 milliards de dollars pour WBD à une offre entièrement en espèces mardi

** NFLX a légèrement dépassé les estimations de revenus trimestriels mardi; le co-PDG est sur la défensive au sujet de l'accord WBD

** Les actions de NFLX ont baissé de plus de 15 % depuis sa première offre pour WBD le 5 décembre

** En 2025, l'action NFLX a gagné 5,2 %, WBD a plus que doublé et PSKY a gagné 28,1 %

Valeurs associées

NETFLIX
84,5850 USD NASDAQ -0,91%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,7850 USD NASDAQ +1,59%
WARNER BROS RG-A
28,4550 USD NASDAQ -0,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank