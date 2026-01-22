Netflix chute après que Paramount Skydance a repoussé l'échéance de l'offre pour Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du géant du streaming Netflix

NFLX.O chutent de 1,4 % à 84,20 $ après que Paramount Skydance

PSKY.O a repoussé la date limite de son offre pour Warner Bros Discovery WBD.O .

** Les actions PSKY augmentent de 1,5 % à 11,78 $; WBD est en légère hausse

** Netflix a révisé son offre de 82,7 milliards de dollars pour WBD à une offre entièrement en espèces mardi

** NFLX a légèrement dépassé les estimations de revenus trimestriels mardi; le co-PDG est sur la défensive au sujet de l'accord WBD

** Les actions de NFLX ont baissé de plus de 15 % depuis sa première offre pour WBD le 5 décembre

** En 2025, l'action NFLX a gagné 5,2 %, WBD a plus que doublé et PSKY a gagné 28,1 %