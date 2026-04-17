Netflix chute après l'annonce du départ de Reed Hastings et des perspectives décevantes
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 16:53
Cette annonce, mal accueillie par les marchés, intervient dans un contexte de transition stratégique pour la firme américaine, qui cherche à se repositionner après l'échec d'un accord majeur estimé à 72 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery. Malgré ce revers, le groupe affirme maintenir ses ambitions pour l'ensemble de l'année.
Sur le plan financier, Netflix a publié des résultats solides au premier trimestre, avec un bénéfice par action de 1,23 dollar, contre 0,66 dollar un an plus tôt, et un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 12,25 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché. En revanche, les perspectives pour le deuxième trimestre se sont révélées inférieures aux anticipations, dans un contexte où les attentes avaient été relevées ces derniers mois après le rebond du titre et les hausses de tarifs aux États-Unis.
"Netflix a dépassé les attentes au premier trimestre, mais ses prévisions pour le deuxième trimestre sont légèrement inférieures aux anticipations du marché", souligne Ruben Dalfon, investment strategist chez Saxo. Selon lui, le modèle du groupe évolue, l'accent étant désormais mis sur la monétisation des contenus, la fidélisation des abonnés et leur engagement, plutôt que sur la seule croissance du nombre d'utilisateurs.
Bank of America note également que Netflix a maintenu ses objectifs annuels, tout en publiant des perspectives trimestrielles plus prudentes. Le courtier souligne que la remontée récente du titre et les hausses de prix ont contribué à relever le niveau d'exigence des investisseurs.
"Netflix reste une entreprise solide, mais les attentes sont désormais si élevées que même de bons résultats peuvent être perçus comme décevants", ajoute Ruben Dalfon.
Pour soutenir sa croissance, le groupe mise sur de nouveaux formats, comme les podcasts vidéo et les événements en direct, ainsi que sur le développement de ses revenus publicitaires, attendus à 3 milliards de dollars en 2026.
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