Netflix: BPA en hausse de 20% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - Netflix a dévoilé mercredi soir un BPA de 3,73 dollars au titre du 3e trimestre, en hausse de 20% en comparaison annuelle et supérieur au consensus, ainsi qu'une marge opérationnelle en hausse de 3,1 points à 22,4%. Le résultat d'exploitation ressort quant à lui à 1,91 milliard de dollars, en hausse de près de 25%.



Toujours en comparaison annuelle, la plateforme de streaming vidéo a vu ses revenus atteindre 8,54 milliards de dollars au 3e trimestre contre 7,92 milliards de dollars un an plus tôt, portés par une augmentation de 10,8% du nombre d'abonnés qui atteint 247 millions.



Pour le 4e trimestre, Netflix anticipe un BPA de 2,15 dollars, une marge opérationnelle de 13,3%, des revenus d'environ 8,69 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 1,16 milliard de dollars.





Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -2.68%